Süper teşvik verilmeli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 17 sektör kurulu tarafından hazırlanan, 'MÜSİAD Sektör Kurulları Raporları' sonuçları açıklandı. İş dünyasının mevcut durumunu analiz eden rapor, geleceğe yönelik stratejik adımları da gözler önüne seriyor. 2025 Yılı Sektör Raporları, iş dünyasının karşılaştığı fırsat ve tehditleri değerlendirerek, geleceğe yönelik kritik adımları belirliyor.

ENFLASYON % 28'E DÜŞER

MÜSİAD Genel Merkezi'nde, "Türkiye'nin Üretici Gücü" sloganıyla düzenlenen basın toplantısında raporun sonuçlarını paylaşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Geride bıraktığımız yılı verilerle ele alan ve analiz eden raporlarımız, aynı zamanda önümüzdeki yıl veya dönemler için de çeşitli öngörüler ortaya koyuyor" dedi. MÜSİAD Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ise, "Raporlarda, her sektörün mevcut durumu, karşılaştığı fırsatlar ve riskler detaylı bir şekilde ele alınarak geleceğe yönelik somut çözüm önerileri sunulmuştur" diye konuştu. Toplantıda basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan MÜSİAD Başkanı Asmalı, Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmasıyla ilgili, "Bu beklediğimiz bir adımdı. Hatta 24 dahi hâlâ iddialı bir hedef. Biz yılsonu enflasyonunun 27-28 ile kapatacağını öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Ocaktaki beklentilerin algıları bozduğunu anlatan Asmalı, "Şubattaki beklenti de geçen yıla göre daha düşük olur ama dezenflasyon süreci hızlı olmayacak. Faiz oranları buna bağlı şekilleniyor. Orada da temkinli bir yaklaşım var. Ancak biz hem enflasyon hem de faiz indirimlerinin sene boyunca devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

HAVUZ SİSTEMİ OLMALI

Sadece sıkı para politikasıyla değil yapısal reformlarla da enflasyonun düşürülebileceğini anlatan Asmalı, bu yöndeki beklentileri ise şöyle sıraladı: "Hukuk reformu şart. Vergi mevzuatı düzenlenmeli. Teşvik politikasında sektör bazlı teşvikten ürün bazlı teşvike geçilmeli. Türkiye kaynakları sektör bazlı teşviklerle yıllarca harcandı. Teşvik verilen şirketler incelenmeli. Eğer teşvikler doğru kullanılmadıysa bir daha asla teşvik ya da en küçük bir destekten faydalanamamalı. Şirketlerimiz yenilenebilir enerji kaynaklarına daha kolay erişilebilmeli. İş piyasasında atılması gereken adımlar var. İşveren üzerinde baskılar azaltılmalı. İthal etmek zorunda kalınan ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için süper teşviklerin verilmesi gerekiyor. Meslek liseleri artmalı. Ara eleman yetişmesi için acilen ciddi çalışmaların hayata geçmesi gerekiyor. Kamu kaynakları etkin kullanılmalı. Bir havuz sistemi olmalı. Birçok başlıkta Türkiye geleceğe hazırlanmalı."



YENİ DÖNEM BAŞKAN ADAYI BURHAN ÖZDEMİR

MÜSİAD seçimleri için geri sayım başladı. Yeni dönemin öne çıkan başkan adayını da açıklayan Asmalı, "MÜSİAD 35 yıllık bir kurum. Köklü bir geleneğimiz var. Başkan yardımcılarımız bir sonraki dönemde başkan olarak öne çıkıyor. Ortak istişarelerimiz sonucunda başkan adayımız Burhan Özdemir'dir" dedi.



12 ÜNİVERSİTENİN DESTEĞİYLE HAZIRLANDI

12 üniversitenin desteği ve hocaların katkılarıyla hazırlanan Sektör Kurulları Raporları'nın başlıkları ise şu şekilde: Basım, Yayın ve Medya, Dijital Dönüşüm, Enerji ve Çevre, Finansal Hizmetler ve Danışmanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Hizmetler, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kimya Metal ve Maden, Lojistik, Makine, Mobilya ve Dayanıklı Tüketim, Otomotiv ve Ulaşım Araçları, Perakende, Sağlık, Savunma Sanayi, Tekstil, Deri ve Hazır Giyim ve Turizm Sektörü.