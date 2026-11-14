Sürdürülebilir bankacılık için küresel imza

Üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen "Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı" yaklaşımını küresel bir çerçeveye taşıyan Vakıfbank, BM Çevre Programı Finans Girişimi'nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne imza attı. Yedi yıl önce hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri, sürdürülebilir bankacılık alanında dünyanın önde gelen uluslararası çerçeveleri arasında yer alıyor. Prensipler, bankaların strateji ve faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Sorumlu Bankacılık Prensipleri, bankanın sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara bir yenisini daha ekliyor. Banka, finanse ettiği emisyonları hesaplıyor ve 2015'ten bu yana Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) raporlama yapıyor. Banka, 2024 faaliyet yılından itibaren sürdürülebilirlik raporlarını Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak yayımlıyor.

EKONOMİYE KATKI

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, attıkları imzayla uzun yıllardır benimsedikleri kalkınma ve sorumlu bankacılık anlayışını küresel çerçeveye taşıdıklarını belirterek, dünya genelindeki bankalarla ortak bir sorumluluğu paylaştıklarını aktardı. Arslan, uluslararası piyasalardan temin ettikleri kaynakları öncelikli yatırım alanlarına yönlendirerek üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklediklerini, ülke ekonomisine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağladıklarını söyledi. UNEP FI Başkanı Eric Usher da Vakıfbank'ı sürdürülebilirlik yolculuğunda attığı bu önemli adımdan dolayı tebrik etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör