Sürdürülebilir geleceğe AGL imzası

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda 2026 Yılının "Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik" ödülünü kazanan Kybele's Garden, bilim, teknoloji ve sürdürülebilirliği alg biyoteknolojisiyle buluşturuyor. 2021 yılında TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Teknokent'te kurulan şirket, alg biyokütlesini fermantasyon teknolojisiyle işleyerek tarım, gıda ve kozmetik sektörlerine yönelik biyoaktif hammaddeler geliştiriyor. Kybele's Garden'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Aygen Savaş Alkan, ödülün anlamını, alglerin potansiyelini ve kadın girişimci olarak deneyimlerini anlattı.

Kybele's Garden'ın kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

Kimya mühendisliği çalışmalarımda döngüsel tasarım, atıkların değerlendirilmesi ve sürdürülebilir üretime odaklandım. Bilimsel bilginin laboratuvardan sanayiye taşınması benim için önemliydi. Bu anlayışla 2021 yılında TÜBİTAK desteğiyle ODTÜ Teknokent'te Kybele's Garden'ı kurduk. Biyoponik alg çalışmalarıyla başlayan yolculuğumuz, alg biyokütlesini mikroorganizmalarla fermente eden bir teknoloji platformuna dönüştü. Bugün tarım, gıda ve kozmetik sektörlerine yönelik biyoaktif ham maddeler geliştiriyoruz.

Sıfır atık sizin için ne ifade ediyor?

Sıfır atık, yalnızca üretim sonunda ortaya çıkan atığı azaltmak değil, tüm süreci kaynakların mümkün olduğunca değerlendirileceği şekilde tasarlamak demek. Bu yaklaşım, kuruluşumuzdan bu yana iş felsefemizin temel unsurlarından biri.

Algler neden değerli? Bu potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz?

Algler protein, amino asit, vitamin, mineral, pigment ve antioksidanlar açısından zengin. Ancak hücresel yapıları nedeniyle bu bileşenlerin geleneksel yöntemlerle etkin kullanımı her zaman mümkün olmuyor. Fermantasyon teknolojisiyle alg biyokütlesinin biyoyararlanımını ve işlevselliğini artırıyoruz. Algleri yalnızca hammadde değil, çok yönlü bir biyoteknoloji platformu olarak görüyoruz.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'na başvurma kararınızda ne etkili oldu?

Yarışmanın "Üreten Kadın" ve "Bereket" kavramları şirketimizin hikâyesiyle örtüşüyor. "Kybele" ismi doğayı, üretkenliği ve bereketi temsil ediyor. Biz bu mirası bilim ve teknolojiyle geleceğe taşımaya çalışıyoruz.

Ödülü kazandığınızda neler hissettiniz?

Büyük bir gurur ve mutluluk yaşadık. Ödülü kişisel bir başarıdan çok, ekibimizin yıllar süren emeğinin karşılığı olarak görüyorum. Kadınların bilim, teknoloji ve üretim alanlarındaki görünürlüğü açısından da anlamlı.

Kadın girişimcilerin teknoloji alanında daha fazla yer alması için neler yapılmalı?

Kadın girişimciler kuruluşun yanı sıra büyüme ve ölçeklenme süreçlerinde de desteklenmeli. Finansmanın yanında teknik mentörlük, uluslararası pazarlara erişim, kurumsal iş birlikleri ve profesyonel ağlar önemli. Özellikle biyoteknoloji gibi uzun Ar-Ge süreçlerinin bulunduğu alanlarda sabırlı ve stratejik sermayeye ihtiyaç var.

Kadın girişimci olarak sizi en çok zorlayan ne oldu?

Şirket büyütmenin yoğun temposu ile hayatın diğer sorumluluklarını birlikte yürütmek önemli bir deneyimdi. Gebeliğimin son dönemlerine kadar seyahat ve toplantı temposunu sürdürdüm. Bu süreçte liderliğin her işi tek başına yapmak değil, doğru sistemi ve güçlü ekibi kurmak olduğunu öğrendim. Kadınların girişimcilik, liderlik ve annelik arasında seçim yapmak zorunda olmadığını düşünüyorum.

Alg biyoteknolojisi hangi problemlere çözüm sunabilir?

Alg biyokütlesinin düşük biyoyararlanım, sınırlı fonksiyonel performans ve yüksek maliyet nedeniyle yeterince değerlendirilememesi önemli bir sorun. Ko-kültür fermantasyonuyla daha erişilebilir, kararlı ve işlevsel bileşenler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşım; tarımda kimyasal girdilerin azaltılması, gıdada doğal ve fonksiyonel bileşenlerin kullanılması ve kozmetikte biyoaktiflerin geliştirilmesi açısından potansiyel taşıyor.

Sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmanın en büyük zorluğu nedir?

Bilimsel doğruluk, çevresel etki ve ticari sürdürülebilirliği birlikte gözetmek gerekiyor. Laboratuvarda başarılı olan bir teknolojinin sanayi ölçeğinde kalite, maliyet ve tekrarlanabilirlik açısından uygulanabilir olması şart. Bu nedenle üretim kapasitesi, proses kararlılığı, kalite, mevzuat ve müşteri geri bildirimlerini birlikte değerlendiriyoruz.

Gerçek bir sürdürülebilir girişimi diğerlerinden ayıran nedir?

Sürdürülebilirlik söylemlerle değil, kararlar ve ölçülebilir sonuçlarla ortaya konmalı. Hammadde, su ve enerji kullanımı kadar müşteriye sağlanan fayda ve ekonomik devamlılık da değerlendirilmeli. Sürdürülebilirlik bizim için iletişim konusu değil, teknoloji, üretim ve büyüme kararlarının temel kriterlerinden biri.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara ne önerirsiniz?

Hiç kimse girişimcilik yolculuğuna bütün cevapları bilerek başlamıyor. Önemli olan belirsizlik içinde öğrenmek ve doğru öncelikleri belirlemek. Her şeyi aynı anda yapmak yerine en değerli adıma odaklanmak, potansiyel müşterilerle erken iletişim kurmak ve gerçek ihtiyacı anlamak gerekiyor.

Beş yıl sonra Kybele's Garden'ı nerede görüyorsunuz?

Türkiye'de geliştirdiğimiz alg fermantasyon teknolojisini küresel pazarlara taşımak istiyoruz. Avrupa ve MENA bölgesinde ticari ortaklıklar ve lisanslama modelleri oluştururken tarım, gıda ve kozmetik alanlarında güçlü ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadede farklı ihtiyaçlara özel alg çözümleri sunan küresel bir biyoteknoloji ortağı olmak istiyoruz.



GİRİŞİMCİLİĞİN YANINDA ANNELİK

Şirketini büyütürken anne olan Alkan, gebeliğinin son dönemlerine kadar seyahat ve toplantılarına devam etmiş. Bu süreç, ona liderliğin her işi tek başına yapmak değil, doğru insanlarla güçlü bir ekip kurmak olduğunu göstermiş. "Kadınların girişimcilik, liderlik ve annelik arasında seçim yapmak zorunda olmadığını düşünüyorum" diyen Alkan, doğru sistem ve ekibin önemini vurguluyor.



SADECE ATIĞI AZALTMAK DEĞİL

Kybele's Garden'da sıfır atık anlayışı, üretim sonunda oluşan atığı azaltmanın ötesine geçiyor. Şirket, sürecin başından itibaren kaynakların nasıl daha iyi değerlendirileceğine odaklanıyor.



HER ŞEYİ EN BAŞTAN BİLMEK GEREKMİYOR

ALKAN'A göre girişimcilik yolculuğunda her şeyi baştan bilmek gerekmiyor. Önemli olan belirsizlik içinde öğrenmek, doğru öncelikleri belirlemek ve gerçek ihtiyaca odaklanmak. Potansiyel müşterilerle erken iletişim kurmak da temel önerileri arasında.



ALG TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Alg teknolojisi, alglerdeki protein, vitamin, mineral, pigment ve antioksidan gibi bileşenlerin işlenerek farklı alanlarda kullanılmasını sağlıyor. Kybele's Garden, algleri mikroorganizmalarla fermente ederek bu bileşenlerin işlevselliğini artırmayı hedefliyor. Böylece algler tarım, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılabilecek katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör