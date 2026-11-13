Sürdürülebilirlikte dünya liginde

Mersin Üniversitesi (MEÜ), çevre dostu kampüs uygulamaları, yenilenebilir enerji yatırımları ve bilimsel çalışmalarıyla yeşil dönüşümde örnek bir model ortaya koyuyor. Enerji verimliliğinden atık yönetimine, karbon ayak izinin azaltılmasından iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar birçok alanda projeler yürüten üniversite, sürdürülebilirlik alanındaki başarılarını uluslararası platformlara taşıyor.

YILDA 60 MİLYON TL TASARRUF

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından finanse edilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında kampüsün çeşitli noktalarına güneş enerjisi santralleri (GES) kuruldu. Kendi enerjisini üreten altyapısıyla enerji maliyetlerini azaltan üniversite, bu yatırımlar sayesinde yılda yaklaşık 60 milyon TL tasarruf sağlıyor. Proje, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerjiye geçiş açısından önemli bir örnek oluşturuyor.

SIFIR ATIKTA ÖRNEK UYGULAMALAR

Mersin Üniversitesi, Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalarla çevre dostu kampüs anlayışını güçlendiriyor. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Çiftlikköy ve Yenişehir kampüsleri, 2024 yılında Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Kampüslerde kâğıt, plastik, cam, metal ve diğer atıkların ayrı toplanmasını sağlayan beşli ayrıştırma sistemine geçilirken, binalara 2 bin atık ayrıştırma kutusu yerleştirildi. Türkiye Çevre Ajansı destekli Depozito İade Otomatı (DOA) ile geri dönüşüm çalışmaları desteklenirken, tıbbi ve tehlikeli atıkların mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor.

COP31'DE 11 BİLİMSEL PROJE

Üniversite, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) çevre ve iklim odaklı 11 bilimsel projeyle yer alıyor. Akademisyenler tarafından geliştirilen projeler, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında bilimsel çözümler sunmayı hedefliyor. MEÜ, bu katılımla yeşil dönüşüm konusundaki akademik birikimini uluslararası kamuoyuyla buluşturuyor. ULUSLARARASI

SIRALAMALARDA YÜKSELİŞ

Mersin Üniversitesi, Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarında önceki yıllardaki 801- 1000 bandından 601-800 bandına yükseldi. GreenMetric 2026 sıralamasında ise dünya genelinde 139'uncu, Türkiye'de 13'üncü sırada yer aldı. Kişi başına düşen karbon ayak izinin en düşük olduğu kampüsler arasında 7'nci sıraya yerleşen üniversite, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının karşılığını uluslararası derecelendirmelerde de aldı.



"GELECEĞE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, sürdürülebilirliği gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "GES yatırımlarımızla yılda 60 milyon TL tasarruf sağlarken, sıfır atık uygulamalarımızla doğanın korunmasına katkıda bulunuyoruz. COP31'de 11 ayrı projeyle ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. THE Impact ve GreenMetric sıralamalarında elde ettiğimiz yükselişler, çalışmalarımızın önemli bir göstergesi. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras, temiz bir doğa ve onun değerini bilen donanımlı bir nesildir. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yeşil, sürdürülebilir ve uluslararası düzeyde rekabet eden bir üniversite için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör