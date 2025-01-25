Suriye için Dubai ve Hong Kong modeli

Esad rejiminin düşmesi ile birlikte Suriyeliler kendi ülkelerine dönmeye hazırlanırken, iki ülkeyi de olumlu etkileyecek sınırda "Dubai ve Hong Kong benzeri özel bir bölge" kurulması önerildi.

Öneri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da iletildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve beraberindeki farklı partilere mensup milletvekilleri sınır bölgelerinde incelemelerde bulundu. Uslu, bazı gazetecilere izlenimlerini şöyle anlattı:

ERDOĞAN'A ŞÜKRAN: Gittiğimiz her yerde Suriyeliler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını gönderdiler.

Sığınmacıların dilinde yalnızca 'şükran, şükran, şükran' var. Cumhurbaşkanımızın merhamet politikalarının göçmenleri nasıl etkilediğini, bir liderin dünya mazlumlarıyla nasıl derin bir gönül bağı kurduğunu görüştüğümüz her bir Suriyeli sığınmacının sözlerinde yalnızca duymadık, aynı zamanda hissettik. Ve o sözlerin samimiyetinden ve içeriğinden adeta, Recep Tayyip Erdoğan "neden bir dünya lideri" sorusunun cevabını da aldık.

DÖNÜŞLER -HIZLANACAK: Gönüllü dönüşlerin artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yerinde yapılan incelemelerde de Suriyeliler ve ülkenin sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız görüşmelerde okulların kapanması, havaların ısınması, Suriye'deki yeni dönemin kodlarının ortaya çıkmasıyla beraber eve dönüşün artacağını ifade ettiler.



TİCARET VE GEÇİŞE HAZIRLANIYOR: Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarında gerekli hazırlıkları yapmışlar. Geçişlerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Şimdi sınır kapıları hem geçişlerin artışı hem de ticaret için hazırlanıyor. Oralarda büyük bir inşaat faaliyeti var.

SINIRDA SERBEST BÖLGE: Gaziantep ve Kilis Ticaret, Sanayi ve Esnaf odaları, 'tam sınır bölgesinde Halep'e 50, Gaziantep'e 50 kilometre mesafede serbest ticaret, sanayi ve üretim bölgesi kurulmasını önerdi. 'Yeni fabrikalar yapalım, sermayeyi oraya götürelim. İşgücü açığı var. Açığı Halep ve Suriye'den karşılayalım.

İnsanlar gelip çalışıp akşam evlerine dönsün' önerisi getirdi. Ziraat odaları ise Suriyelilerin dönüşlerinin kendilerini olumsuz etkileyeceğini, dönüşlerin bir sisteme bağlanmasını önerdi.

CUMHURBAŞKANINA İLETTİK: Hong Kong ve Dubai'ye benzer bu model önerisini Cumhurbaşkanımıza da ilettik, anlattık. Bu model ile insanlar Suriye'den gelip çalışıp evlerine dönecekler. Gaziantep'in içinde yığılma olmayacak. İşgücü ihtiyacı karşılanacak. İki ülke birlikte kazanacak.

Bölgede önemli bir ekonomik kalkınma olacak.