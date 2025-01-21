Suriye’de güneş enerjisi fırsatlarını değerlendireceğiz

Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, Türkiye'de önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisi teknoloji sektöründe üretimde altın çağının yaşanacağını, şirket olarak bundan maksimum derecede faydalanacaklarını bildirdi. Kulalı, Türkiye'nin enerjide 2035 vizyonu ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelediğini, bunun sektöre olumlu katkı sunacağını söyledi. Suriye'nin ciddi bir tahribat altında olduğunu anımsatan Kulalı, "Suriye'de elektrik iletim ve dağıtım hatlarıyla şebekelerin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Kalyon PV olarak Suriye'de güneş enerjisi sektörüne yönelik fırsatları değerlendireceğiz. Biz yeni dönemde anahtar teslim projelerle de kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Bu anlamda sadece panel satıcısı değil, orada anahtar teslim projelerle GES yatırımlarında fırsat bulursak değerlendirmek isteriz" dedi.

ÇİP İÇİN AR-GE YAPACAK

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde yüzde 90'a varan yerlilik sağlayan panel tedarikçisi olduklarını anımsatan Kulalı, "Türkiye'de 2035 vizyonu ile belirlenen hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerji alanında daha fazla yatırım yapılacak" dedi. Kulalı, gelecek dönemde küresel güneş enerjisi piyasasına katma değeri yüksek ve rekabetçi ürünler sunmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'deki mevcut durumda güneş paneli, hücre, wafer, ingot gibi güneş enerjisi üretimindeki temel ürünler yanında, çip, uydu hücresi gibi katma değerli farklı segmentlere yöneleceklerini ifade eden Kulalı, "2025'ten itibaren Türkiye'de çip üretilmesi konusunda Ar-Ge çalışması yapma kararı aldık" diye konuştu.