Suriye’den Türkiye’ye davet var: Fabrikalarımızı siz işletin

Esed rejiminin son bulmasıyla özgürlüğüne kavuşan Suriye ve Türkiye'nin ekonomik ilişkileri her geçen gün ivme kazanıyor. Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet, Türkiye'ye eli dolu döndü. Suriyeli yetkililer, başta ticaretin artması olmak üzere, ortak yatırımlar, altyapının iyileştirilmesi, enerji, ulaştırma, kara ve deniz yollarından demir yollarına varıncaya kadar her alanda Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini ve Türkiye'nin yönlendirmesi ve desteğini beklediğini bildirdi. Ülkede halen atıl durumda olan devlete ait fabrikaların Türk iş insanları tarafından işletilmesi çağrısı ise yankı uyandırdı. Bakan Bolat, "Yatırımların teşviki ve korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi, bankacılık işbirliği, ülkede Türk bankalarının açılması, Ro-Ro seferlerinin başlaması, gümrüklerdeki gecikmelerin ortadan kaldırılması gibi konularda çok hızlı şekilde yol alacağız" diye konuştu.

ATIL YATIRIMLAR FIRSATI

Görüşmeler kapsamında, ticaret ve kısa-orta vadeli yatırımların öncelikli konular olarak öne çıktığını söyleyen DEİK Başkanı Nail Olpak, "Suriye'nin yeniden ayağı kalkması ve bu süreçte ikili ticaretimiz ile ilgili olarak kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecekler gündemimizi oluşturdu. Kısa vadede yapılabilecek önemli konulardan biri Suriye'deki atıl bazı yatırımların yeniden devreye alınması ve veya Türkiye'de atıl olup oraya hızla taşınması mümkün olacak yatırımlara odaklanmak olacak. Orta ve uzun vadede ise alt yapı yatırımları gündemimizde olacak" dedi. Suriye'de günlük ticaretin devam ettiğini söyleyen Olpak, "Suriye'nin günlük ihtiyacının karşılanması için gıda vb. sektörler ön planda. Önemli bir konu da acil enerji ihtiyacının karşılanması. Bu bir süreç ve kademeli olarak ihtiyaca ve yapılabileceklere göre yönetilecek" dedi.

60 CİVARINDA FABRİKA VAR

Türkiye başta inşaat ve enerji olmak üzere birçok konuda Suriye'de aktif rol oynamaya hazırlanıyor. Hemen her sektörde ülkeye yönelik çalışmalar ve temaslar hız kazanmış durumda. Ticari aktivitelerde de ciddi bir tırmanış yaşanıyor. Ülkede yönetim süreçlerinin oturmasıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik aktivitelerinin daha da hızlanması bekleniyor. ASKON Başkanı Orhan Arslan, "Ülkede hayata geçirilecek yeni oluşumu bizimle dizayn etmek istiyorlar. Özellikle gümrük vergileri konusunda Türkiye'ye avantaj sağlayacakları taahhüdünde bulundular" dedi. İlk etapta enerji ve inşaat sektöründe adım atmak gerektiğini söyleyen Arslan, "Halen günde 4 saat elektrik veriliyor. Bu ortamda sanayi tesislerinin verimli çalışması söz konusu olamaz. Enerji konusunda yapılacak yatırımlarda ülkemize çok iş düşüyor" diye konuştu. Devletin sahip olduğu 60 civarındaki fabrikanın Türkiye'nin işletmesini teklif ettiklerini söyleyen Arslan, "Bunların hepsi çok önemli ve zamanla belli olacak konular" ifadelerini kullandı.

KONFEKSİYON VE DERİ

Özellikle hazır giyim, deri, ayakkabı, triko gibi emek yoğun sektörlerde büyük fırsatlar bulunduğunu söyleyen GAİB Başkanı Fikret Kileci ise, "Ziyaretimiz sırasında bize çok ciddi bir teveccüh gösterdiler. Suriye ülkemiz için çok önemli bir ekonomik partner olacak. Bu ülkeden hiçbir şekilde elimizi çekmememiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Bankacılık sisteminin oturmasıyla birlikte daha somut adımların görüleceğini dile getiren Kileci, şunları kaydetti: "İlk etapta sanayi sektöründen ziyade emek yoğun işlerle ilgili hızlıca adım atılabilir."

HER ALANDA İŞBİRLİĞİ BEKLİYORLAR

Suriye ile kapsamlı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakere etmek istediğimizi ifade ettiklerini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı yeniden müzakere etme konusunda iki taraf arasında görüş birliği vardı. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı müzakere etme konusunda da hazır olduğumuzu karşılıklı beyan ettik. Hükümet yetkilileri ticaretin artması, ortak yatırımlar, altyapının iyileştirilmesi, enerjiden ulaştırmaya, kara ve deniz yollarından demir yollarına varıncaya kadar her alanda Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini ifade ettiler" dedi.