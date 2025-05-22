Suriye’ye gaz ihracatı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu. Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracatını üç katına çıkararak gelecek aylarda 1.000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini de bildirdi. Bakan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile Şam'da çerçeve bir anlaşma imzaladı. Suriye'de doğal gaz ile çalışan elektrik santrallerine gaz temini için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyleyen Bayraktar, "Çok kısa bir süre içinde Halep'e ve Humus'a kadar gelebilecek şekilde yaklaşık 2 milyar metreküplük yani buradaki elektrik üretimine 1.200-1.300 megavatlık ilave katkı sağlayacak gaz ihracatını da başlatacağız" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK ÜÇ KATINA ÇIKACAK

Suriye'nin ayağa kalkması için yoğun bir çaba içinde olduklarını aktaran Bayraktar, "Burada hayatın normalleşmesi için en önemli hususlardan bir tanesi temel hizmetlere, enerjiye erişimdir" diye konuştu. Bayraktar, bununla ilgili planlamaları yaptıklarını kaydederek, "Kısa, orta ve uzun vadeli projeler var önümüzde. Kısa vadede Suriye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak adına mevcut yaptığımız elektrik ihracatını üç katına çıkararak yaklaşık bin megavatlık elektrik ihracatını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu. Yaptırımların kalkmasıyla beraber Suriye'ye çok önemli bir yatırım ve finansman imkânının geleceğine değinen Bayraktar, "Suriye'de yatırım yapmış uluslararası büyük firmalar tekrar yatırıma gelmek istediklerini bizlere ifade ettiler. Türkiye olarak devlet ve özel şirketlerimizle, uluslararası ortaklıklarla Suriye'nin kalkınması ve Suriye'deki insanların çok daha iyi şartlarda yaşaması için projeler geliştirmeye hazırız" şeklinde konuştu. Suriyeli Bakan El-Beşir de Kilis'ten gelecek olan doğalgaz hattının haziran ayı içerisinde hizmete gireceğini ifade ederek Türk şirketlerinin hem madencilik hem elektrik alanlarında kendilerine destek vereceğini söyledi.