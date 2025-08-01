Suriye’ye gaz ihracatı başlıyor

Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışı bugün Kilis'te yapılacak. Törenle birlikte Suriye'ye günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç edilmeye başlanacak. Bölgeye verilecek elektrik ve doğalgaz sayesinde Suriye'deki 3.7 milyon hane enerjiye kavuşmuş olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Katar Kalkınma Ajansı Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti'nin katılacağı tören kapsamında Suriye'ye doğalgaz akışı başlatılacak.

HAT MAYISTA TAMAMLANDI

Kilis'ten Halep'e uzanan doğalgaz boru hattı mayıs ayında tamamlanırken, teknik bir takım düzenlemelerin yapılması sonrasında hatta ilk gaz akışı bugün gerçekleşecek. Türkiye, bu süreçte Azerbaycan ve Katar ile işbirliği yaparken, bölgeye Azerbaycan gazı ihraç edileceği gibi boru hattının bir kısmının finansmanını ise Katar karşıladı. Bugün Azerbaycan'dan gelecek doğalgaz Kilis üzerinden Halep'e ihraç edilecek.

HEM ELEKTRİK HEM DOĞALGAZ

TÜRKİYE, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden yapılandırma sürecinde aktif rol üstlenirken, söz konusu doğalgazla Suriye'de günde sadece 3-4 saat süren elektrik arzının 10 saate çıkarılması hedefleniyor. Türkiye, halihazırda Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatı da yaparken, bu ihracatın mevcut hatlar üzerinden 280 megavata çıkarılması planlanıyor. Geçmişte kullanılan yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep hattının da tekrar devreye alınması için çalışmalar sürüyor. Hattın Suriye tarafında büyük hasar bulunurken, bu hattın da devreye girmesiyle toplamda 900 megavata yakın elektrik Suriye'ye ulaştırılmış olacak ve yaklaşık 1.6 milyon hanenin ihtiyacı karşılanabilecek. Ayrıca Suriye'ye planlanan 6 milyon metreküp gazla 1200 megavatlık elektrik üretimi daha hayata geçirilebilecek. Böylece bölgeye verilecek elektrik ve doğalgaz sayesinde Suriye'deki 3.7 milyon hane enerjiye kavuşmuş olacak.