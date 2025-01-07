Suriye’ye yönelik istişare toplantısı yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ev sahipliğinde ticaret alanında faaliyet gösteren 16 oda ve sivil toplum örgütü bir araya geldi. Suriye'nin yeniden yapılanması, imarı, ekonomi ve ticaretinin güçlendirmesine ilişkin konular gündeme getirildi.

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI KONUŞULDU

Toplantıda yeni dönemde Suriye'nin yeniden yapılanması, imarı, ekonomi ve ticaretinin güçlendirmesinde, iş dünyasının ve Türkiye'nin yapabileceği hususlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Suriye'deki yeni dönemde en büyük önceliğinin, Suriye'de güven ve huzuru tesis eden, sürdürülebilir bir milli birliğin ve devlet yapılanmasının en yakın zamanda tesis edilmesi olduğunun altı çizildi.

Suriye'nin içinden geçtiği 13 yıllık zorlu süreçte, Suriye halkının yanında olan ve yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin katliamdan kurtulması için ev sahipliği yapan Türkiye'nin, yeni dönemde de siyasi ve ekonomik istikrar ortamının oluşmasında iki ülke arasında güçlü bir iş birliği yapılması konusunda Ticaret Bakanlığı ile oda ve sivil toplum kuruluş başkanları mutabık kaldı.

İNSANİ YARDIM BOYUTUNA BÜYÜK ÖNEM VERİLECEK

Toplantıda iç savaşta Suriye'nin altyapı ve üstyapısının çok ciddi zarar gördüğü ve bu çerçevede Suriye halkının içinden geçtiği zorlukların farkında olarak, yeni dönemde ticaret, yatırım ve yeniden imar konularında kardeşlik hukuku ve insani yardım boyutuna da büyük önem verileceği vurgulandı.

Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Müteahhitler Birliği (TÜR.MÜT.BİR), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Uluslararası İş Forumu (IBF), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İstanbul ve Gaziantep Ticaret Odaları, Mardin, Şanlıurfa, Antakya ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odaları katıldı.