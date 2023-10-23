Sürücü kurslarına ’fiyat belirleme’ soruşturması başlatıldı

Rekabet Kurulu, 21 Eylül'de gerçekleştirilen toplantısında, Uşak'ta sürücü kursu olarak faaliyet yürüten bazı firmaların fiyat tespiti yaparak, rekabet ihlalinde bulunduğu iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri yeterli bulan kurul üyeleri, 13 sürücü kursu ile bu kurslara danışmanlık hizmeti veren 1 firma hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Soruşturma heyetince, 14 firma hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar' başlıklı 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin çalışma yapılacak.