Sürücüler için yollarda yeni dönem başlıyor! Tabelalar yeniden düzenlenecek, affedici yollar gelecek

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, ulaştırma sektöründe devam eden yatırımlar yapılabilirlik, sürdürülebilirlik, etkinlik, erişilebilirlik, güvenlik ve verimlilik kriterleri doğrultusunda gözden geçirilecek. Böylece mevcut altyapının daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

KARA YOLU YATIRIMLARINDA MALİYET ETKİNLİĞİ ÖNE ÇIKACAK

Mevcut kara yolu altyapısının daha etkin kullanılmasına yönelik iyileştirmelere öncelik verilecek. Yeni projelerde ise asgari sanat yapısı gerektiren ve maliyet açısından daha etkin güzergahlar tercih edilecek.

Kara yolu ulaştırma sektöründe teklif edilecek projelerin fizibilite çalışmalarında alternatif güzergahlar maliyet etkinliği açısından değerlendirilecek. Böylece yatırım kararlarında maliyetlerin gözetilmesi hedefleniyor.