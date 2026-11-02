Sürücüler için yollarda yeni dönem başlıyor! Tabelalar yeniden düzenlenecek, affedici yollar gelecek

Trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını azaltmak amacıyla kara yolu güvenliğinde "güvenli sistem yaklaşımı" ön plana çıkarılacak. Yol kullanıcılarının hata yapabileceğini kabul eden bu yaklaşımda, trafik güvenliği sistemdeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak ele alınacak.
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, ulaştırma sektöründe devam eden yatırımlar yapılabilirlik, sürdürülebilirlik, etkinlik, erişilebilirlik, güvenlik ve verimlilik kriterleri doğrultusunda gözden geçirilecek. Böylece mevcut altyapının daha etkin kullanılması amaçlanıyor.
KARA YOLU YATIRIMLARINDA MALİYET ETKİNLİĞİ ÖNE ÇIKACAK
Mevcut kara yolu altyapısının daha etkin kullanılmasına yönelik iyileştirmelere öncelik verilecek. Yeni projelerde ise asgari sanat yapısı gerektiren ve maliyet açısından daha etkin güzergahlar tercih edilecek.
Kara yolu ulaştırma sektöründe teklif edilecek projelerin fizibilite çalışmalarında alternatif güzergahlar maliyet etkinliği açısından değerlendirilecek. Böylece yatırım kararlarında maliyetlerin gözetilmesi hedefleniyor.
Kara yollarındaki bakım ve onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması da planlanıyor. Mevcut kara yolu ağında oluşabilecek trafik akış darboğazlarının giderilmesi ve ulaşımın yeterli hizmet seviyesinde sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacak.
Ayrıca taşıt işletme giderlerini ve ağır bakım maliyetlerini azaltmak amacıyla kara yolu ağında önleyici bakım anlayışı esas alınacak.
"AFFEDİCİ YOL KENARLARI" İLE GÜVENLİK ARTIRILACAK
Kara yolu altyapısında güvenlik standartlarının yükseltilmesi için "kendini ifade eden yollar" ve "affedici yol kenarları" yaklaşımları uygulanacak.
İşaretlemeler, levhalar ve ışıklar aracılığıyla yol kullanıcılarının yol kesimlerine ilişkin standartları daha kolay anlayabilmesini sağlayan "kendini ifade eden yollar" yaklaşımıyla sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının yönlendirilmesi amaçlanıyor.
Çarpmayı önleyen veya çarpışma meydana geldiğinde oluşabilecek hasarı en aza indiren "affedici yol kenarları" yaklaşımıyla da kara yolu ağındaki altyapı ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.
TRAFİKTE CAN KAYBI AZALTILACAK
Programda yer alan verilere göre, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yıl 6 bin 35 olarak kaydedildi. Bu yıl sonu için söz konusu sayının 5 bin 500 olması tahmin edilirken, 2027 yılı sonunda 4 bine düşürülmesi hedefleniyor.