Süt üreticilerine ilave destek! Soğutulmuş çiğ süt için yeni kriterler... Mesleki yeterlilik belgesi şartı getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin uygulama tebliğinde değişiklik yaptı. 14 Ekim 2026 tarihli ve 33400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, mesleki yeterlilik belgesine sahip personel tarafından toplanan ve belirlenen işleme tesislerine satılan soğutulmuş çiğ süt için ilave 0,3 katsayı uygulanmasının önü açıldı.
2026/28 sayılı Tebliğ ile Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği'nin bazı hükümleri yeniden düzenlendi. Değişiklik kapsamında, ilave destekten yararlanılabilmesi için mesleki yeterlilik belgesi, süt toplama ve depolama faaliyetleri ile kayıt işlemlerine ilişkin şartlar da açıkça belirlendi.
SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜT İÇİN İLAVE 0,3 KATSAYI DESTEĞİ
Yeni düzenlemeye göre, mesleki yeterlilik belgesine sahip çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumluları tarafından toplanan ve tebliğde belirtilen işleme tesislerine satılan üreticiye ait soğutulmuş çiğ süt için ilave 0,3 katsayı uygulanacak.
Üreticilerin bu ilave destekten yararlanabilmesi için süt toplama ve/veya depolama sorumlusu olarak görev yapan personelin mesleki yeterlilik belgesinin onaylı bir örneğinin ilgili il veya ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerekecek.
Belge, personelin çalıştığı işleme tesisi, toplama merkezi, tarımsal amaçlı örgüt veya üretici tarafından dilekçe ekinde ilgili müdürlüğe sunulacak.
SÜT TOPLAMA MERKEZLERİNDE KAPASİTE VE KAYIT ŞARTI
Düzenlemeyle, süt toplama merkezlerinin tank kapasitesine göre yerine getirmesi gereken işlevler de belirlendi.
Tarımsal amaçlı örgütler ve/veya süt işleme tesisleri tarafından noter aracılığıyla yetkilendirilmiş ve onay belgesine sahip süt toplama merkezlerinde, toplam tank kapasitesi 10 ton ve üzerinde olan merkezlerin tankları için en az bir toplama ve bir depolama işlevinin tanımlanması gerekecek.
Toplam tank kapasitesi 10 tonun altında olan merkezlerde ise en az bir toplama veya depolama işlevinin ilgili soğutma tankıyla ilişkilendirilmesi yeterli olacak.
Söz konusu işlevlerin, ilgili soğutma tankıyla bağlantılı şekilde BSKS'ye kaydedilmesi şartı aranacak.
ÜRETİCİLERİN SOĞUTMA TANKLARI İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI
Üreticinin kendi işletmesindeki soğutma tankında soğutulan ve doğrudan işleme tesisine satılan ya da süt toplama merkezine getirilen çiğ süt için de yeni koşullar uygulanacak.
Buna göre, sütün toplama işleminin BSKS'ye kaydedilmiş mesleki yeterlilik belgeli süt toplama elemanı veya süt depolama sorumlusu belgesine sahip personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekecek.
Ayrıca BSKS'ye veri girişi yapma yetkisi bulunan tarımsal amaçlı örgütler veya il ve ilçe müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesiyle ilişkilendirilen soğutma tanklarını üreticiye bildirmekle yükümlü olacak.
DÜZENLEME 1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN GEÇERLİ
Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı 2026/28 sayılı Tebliğ, 14 Ekim 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandı. Tebliğde yer alan hükme göre düzenleme, yayım tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.
Düzenlemenin uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanı sorumlu olacak.