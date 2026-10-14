Süt üreticilerine ilave destek! Soğutulmuş çiğ süt için yeni kriterler... Mesleki yeterlilik belgesi şartı getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin uygulama tebliğinde değişiklik yaptı. 14 Ekim 2026 tarihli ve 33400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, mesleki yeterlilik belgesine sahip personel tarafından toplanan ve belirlenen işleme tesislerine satılan soğutulmuş çiğ süt için ilave 0,3 katsayı uygulanmasının önü açıldı.

2026/28 sayılı Tebliğ ile Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği'nin bazı hükümleri yeniden düzenlendi. Değişiklik kapsamında, ilave destekten yararlanılabilmesi için mesleki yeterlilik belgesi, süt toplama ve depolama faaliyetleri ile kayıt işlemlerine ilişkin şartlar da açıkça belirlendi.