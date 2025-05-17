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Haberler Ekonomi Haberleri Süt ürünleri sektörüne denetim! Bakan Yumaklı detayları açıkladı: İşletmelere yasal işlem uygulandı
Giriş Tarihi: 17.5.2025 11:06 Son Güncelleme: 17.5.2025 11:17

Süt ürünleri sektörüne denetim! Bakan Yumaklı detayları açıkladı: İşletmelere yasal işlem uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uyulmadığı gerekçesiyle 40 ton ürünün satışının önlendiğini bildirdi.

AA
Süt ürünleri sektörüne denetim! Bakan Yumaklı detayları açıkladı: İşletmelere yasal işlem uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelikleri olduğuna dikkati çekti.

Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, denetimlerde, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar ile taklit ve tağşiş hususlarının araştırıldığını, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini aktardı.

Yumaklı, denetimlerle tüketicilerin güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken, kurallara uyan işletmelerin de yanında yer aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, uygunsuz depolama koşulları gibi nedenlerle 40 ton ürünün satışı önlendi. Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 40 yasal işlem uygulandı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Süt ürünleri sektörüne denetim! Bakan Yumaklı detayları açıkladı: İşletmelere yasal işlem uygulandı
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