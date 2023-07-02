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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Suudiler ek üretim kesintisini uzatabilir

Suudiler ek üretim kesintisini uzatabilir
Küresel ham petrol piyasaları ekonomik endişelerin baskısı altında kalmaya devam ederken, Suudi Arabistan'ın tek taraflı günde 1 milyon varillik petrol üretim kesintisini en az bir ay daha uzatması bekleniyor.
Çin'deki talepte daralma, ham petrol fiyatlarını varil başına 75 dolara yaklaştırırken, krallığın bütçesini karşılamak için ihtiyaç duyduğu seviyenin altında kaldı.
Suudi kesintisinin ağustosta da devam edeceği tahmin ediliyor. Petrol fiyatlarının bu yıl genel olarak yükselmesi bekleniyordu ancak bunun yerine Çin'in salgın sonrası talep toparlanmasının hayal kırıklığı yaratması ve artan faiz oranlarının farklı yerlerde durgunluk korkularını yaymasıyla analistler, varil başına 100 dolarlık ham petrol tahminlerinden vazgeçti.
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Suudiler ek üretim kesintisini uzatabilir
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