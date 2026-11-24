Daha yaşanabilir bir gelecek için sürdürülebilir yaşam çözümlerine odaklanan ArsaVev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in gönüllü destekçileri arasında yer aldı. Ortak çözüm arayışının bir parçası olan şirket, su, ısı, gıda ve enerji alanındaki yenilikçi uygulamalarını tüm projelerinde hayata geçiriyor. ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, geleceğin yaşam alanlarının yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan yapılar olmaktan çıkması gerektiğine dikkat çekerek, doğal kaynakları verimli kullanan, kendi ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılayabilen ve çevresel etkileri azaltan bir yaşam modelini benimsediklerini belirtti.

HAVADAN SU ÜRETİMİ

Dünyada yaklaşık 2.1 milyar kişinin güvenle yönetilen içme suyuna erişemediğine dikkat çeken Öztürk, su krizine karşı geliştirilen teknolojilerin önem kazandığını ifade etti. ArsaVev'in tüm projelerinde havadan su üretim sistemine yer verdiğini belirten Öztürk, atmosferdeki nemin özel soğutma teknolojisiyle yoğunlaştırılarak suya dönüştürüldüğünü kaydetti. Elde edilen suyun cihazın teknik özelliklerine bağlı olarak filtreleme, arıtma ve mineral dengeleme aşamalarından geçirildiğini belirten Öztürk, bu sistemin özellikle geleneksel su kaynaklarına erişimin kısıtlı olduğu alanlarda alternatif bir çözüm sunduğunu vurguladı. Teknolojinin uygun sıcaklık, nem ve enerji koşullarında çalışarak ambalajlı su tüketiminin ve plastik atıkların azaltılmasına da katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ

ArsaVev'in sürdürülebilirlik yaklaşımının ikinci ayağını enerji verimliliği oluşturuyor. Şirketin tüm projelerinde güneş gibi ısıtan, düşük enerji tüketimiyle çalışan ısıtıcı paneller kullanılıyor. Bu uygulamayla yaşam alanlarında enerji ihtiyacının azaltılması ve daha verimli ısıtma çözümlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

HER PROJEDE BOSTAN VAR

COP31'in öncelikleri arasında yer alan sıfır atık, döngüsel ekonomi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım konularına da projelerinde yer veren ArsaVev, tüm yaşam alanlarında bostan uygulaması gerçekleştiriyor. Böylece site sakinlerinin kendi gıdalarını yetiştirebilecekleri ortak üretim alanları oluşturuluyor. Şirketin yaklaşımında topraksız tarım ve kısa sürede hasat edilebilen ürünler de öne çıkıyor. Bazı ürünlerin 7-14 gün gibi kısa sürelerde hasat edilebilmesi, yerel gıda üretimini destekleyen alternatifler arasında değerlendiriliyor. Biyobozunur malzemelerin kullanımıyla da petrol bazlı plastiklerin çevrede uzun süre kalmasına karşı doğayla uyumlu bir tüketim ve atık yönetimi anlayışı hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör