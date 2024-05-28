Tacikistan ile 4 önemli anlaşmaya imza atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi. Bakanlıktaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Kacır ve Kabir'in eş başkanlıklarında, Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı düzenlendi, KEK Protokolü ve eylem planları imzalandı.

Kacır, toplantıda, yatırım ortamını iyileştiren yasal mevzuatlar, ticaret hacmini artıracak ve ikili ticareti çeşitlendirecek adımlar, bankacılık, enerji ve tarım başta olmak üzere, öncelikli alan olarak belirledikleri sektörlerde yeni işbirlikleri için uzlaştıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkileri sanayiden enerjiye, ulaştırmadan gençlik ve spora, bilim ve teknolojiden medyaya, sağlıktan kültür ve sanata kadar geniş bir yelpazede ileri düzeye taşıyacak aşamaları belirlediklerini anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülkenin bölgesel kalkınma alanında faaliyet gösteren kurumları arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlayacak 'Teknik İşbirliği Programı'nı gündemimize aldık. Ülkemizin sanayileşme, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi de dahil olmak üzere kardeş ülke Tacikistan'ın ihtiyaç duyduğu alanlarda tecrübe değişimi, eğitim programları, ortak çalışmalar ve çalışma ziyaretleri düzenlenmesine hazır olduğumuzu vurguladık."

Kacır, protokoldeki somut eylemlerin ve yol haritasının iki ülkenin kalkınması için ortak fayda temelinde hareket etme kararlılığının ispatı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin son yıllarda önemli ivme kazandığına dikkati çeken Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu ülkelerle, işbirliği ve dayanışma içinde hareket ediyoruz. Sahip olduğumuz tecrübelerimizi bu coğrafyadaki dost ve kardeş devletlerle paylaşıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin bağımsız, siyasi ve ekonomik istikrara sahip, kendi aralarında ve komşularıyla işbirliği içinde hareket etmelerinin destekçisi olmaya devam ediyoruz. Türkiye, Orta Asya ülkelerine, kalkınma ve büyüme yolculuğunda her daim destekçi olmaya, kadim ilişkilerimizin bulunduğu bu coğrafyada barış, istikrar ve refahın sağlanmasında üst düzeyde katkı sunmaya her daim hazır olmuştur."