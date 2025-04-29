Tacikistan ile Türkiye arasında 3 milyar dolarlık dış ticaret

İş dünyasının yeni pazarlara açılmasında ve küresel ticaret hacminin artmasında köprü görevi üstlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz Cuma günü DEİK Merkez Ofisi'nde Tacikistan Ankara Büyükelçisi İmomi Sodiq Aşurboyzoda ile düzenlenen tanışma toplantısı DEİK /Türkiye -Tacikistan İş Konseyi Başkanı Dr. Cihangir Fikri Saatcioğlu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Tacikistan'daki yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları ele alınan toplantıda Saatçioğlu, "Türkiye -Tacikistan ilişkilerinde ticari alanda 500 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmine sahibiz ama bunu daha da arttırmak, özellikle cumhurbaşkanlarımızın söylediği gibi 1 milyar dolar seviyesine yakın dönemde çıkartma potansiyeline sahibiz. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. İkili ticareti geliştirmek için iki taraf da gerçekten yoğun bir çaba içerisinde. Türk yatırımcıları Tacikistan'a davet ediyoruz. Yatırımcıların bu ülkeye gelmeleri ve buradaki yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirmeleri gerek" dedi.





"ORTA VADEDE 1, UZUN VADEDE İSE 2 MİLYAR DOLAR HEDEFLERİMİZ BULUNUYOR"

Saatçioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Tacikistan'ın en önemli ticari partnerinin Türkiye olmasıyla birlikte Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-Tacikistan İş Konseyi ve SUE 'Tajinvest' arasında imzalanan mutabakat zaptıyla; üretim, bilim ve teknoloji, ticari ve ekonomik ilişkiler, müteahhitlik, eğitim, konularında her iki taraf için faydalı olacak iş birliklerinin geliştirilmesini, Türkiye-Tacikistan ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayacağız. Türkiye-Tacikistan arasındaki ticari ilişkileri farklı bir perspektif ile nasıl ikili iş hacmini geliştirebiliriz konusunu Tacikistan Ankara Büyükelçisi ile bu toplantıda değerlendirdik, çünkü bizlerin bilgi ve birikimi ile Tacikistan'ın pazar payını düşünürsek ortaklık yapabileceğimiz çok alanlar var" ifadelerini kullandı.