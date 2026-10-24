Taha Çakmak yeniden gözaltında

Fon soruşturmasında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, ardından Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.

BİR GÜN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

14 Eylül günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çakmak, 15 Ekim'de genel müdürlük görevinden ayrılmıştı. Türkiye Sigorta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde istifası kamuoyuna duyurulmuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör