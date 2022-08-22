TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredilerde menkul kıymet teminatlarıyla ilgili düzenlemesinin ardından tahvil faizlerinde sert düşüş yaşandı. 10 yıllık tahvil faizi 286 baz puan düşüşle yüzde 14.07 seviyesine geriledi. Böylece 10 yıllık tahvil faizinde 12 yılın en sert düşüşü kaydedildi. 2 yıllık tahvil faizi ise 340 baz puan düşüşle yüzde 14.22 düzeyine geriledi.TCMB cuma günü ticari kredi faizlerini politika faizine doğru yaklaştırmayı amaçlayan bir dizi zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi uygulaması duyurdu. Bankalar, yeni ticari kredilerden yüzde 22.85 ile 29.4 arasında faiz uygulamaları durumunda kredi tutarının yüzde 20'si kadar devlet tahvilini karşılık olarak tesis edecek. Ticari kredi faizinin yüzde 29.4'ten fazla uygulanması durumunda ise Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) tesis zorunluluğu kredi miktarının yüzde 90'ına çıkacak. TCMB 23 Nisan'da açıkladığı zorunlu karşılık kararıyla birlikte bazı kredi tipleri istisna olmak üzere mevduatların yanında ilk kez ticari kredileri de zorunlu karşılığa tabi hale getirmiş, haziranda da ticari kredi zorunlu karşılık oranını yüzde 10'dan 20'ye yükseltmişti. Ticari kredilere uygulanan zorunlu karşılık yüzde 30 DİBS tesisine dönüştürüldü.