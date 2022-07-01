Tahvil Nedir? İktisat Ve Ekonomi Terimi Olarak Tahvil Faizi Ne Demek?

İncelemelerde görülmektedir ki yatırım düşünürleri bilgi toplamak adına genel olarak tahvil nedir, ekonomideki yeri nedir, tahvil faizi nedir gibi soruları çok fazla araştırmaktadırlar. Kısaca bahsetmek gerekirse tahvil; bir tür yatırım çeşidi olup devlet veya kurumsal işletmeler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu konular üzerine tüm bilgilerimiz aşağıdaki alt başlıklarımızda bulunmakta olup detaylı bilgilere yazımızı okuyarak ulaşabilirsiniz.

Tahvil Nedir?

Tahvil; bir yatırımcının devlet veya kurumsal işletmelerin finans ihtiyacını karşılamak için belli zaman zarflarında sabit ya da değişken faiz oranı ile borç vererek vade sonunda faiz getirisi elde ettiği bir yatırım türüdür. Vade süresi bir yıldan fazla olan tahvil, ayrıca yazılı bir senet özelliği de taşır. Yani tahvil sahibi olan kişi, tahvil ihraççısının alacaklısı olan bir konumda bulunur. Tahviller sabit getirili menkul kıymetler olup "üç temel jenerik varlık'' sınıfının da bir üyesi durumundadır.

Genel olarak kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak için borçlanma yoluna giden şirketler tahvil çıkarmaktadırlar. Faiz getirilerini kendi beklentilerine uygun gören yatırımcılar ise tahvil satın alma yolunu seçerler. Belli başlı dönemlerde şirketler tarafından tahvil sahiplerine belli başlı faiz ödemeleri yapılır. Altı ayda bir yapılan bu ödemeler, vade sona erdiğinde şirket tarafından yatırımcıdan anapara karşılığı geri alır. Vade süresince alınan faiz ödemeleri yatırımcının karını oluşturur. Şirket tarafından bakınca da şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacı karşılanmış olur. Bu iki taraflı ilişki, tahvil alım satımının özünü oluşturmaktadır.

Tahvil Faizi Nedir?

Temel iktisat kurallarından bir tanesi olarak tahvil faizleri ve tahvil fiyatları arasından ters oran bulunmaktadır. Faiz oranlarında gerçekleşen değişimler tahvilin fiyatında da değişiklik olmasına sebebiyet verir. Faizlerdeki yükseliş, tahvil sahibinin elindeki tahvilinin belirlenmiş faizi daha düşük olduğu için tahvil fiyatında düşme gerçekleşmektedir.

Tam tersi olarak da faizler düşüşe geçtiğinde tahvil sahibinin elindeki tahvil yükselişe geçecektir. Böylelikle de vadesinden önce karla satış gerçekleşebilmektedir. Tahvil sahibi enflasyondan daha büyük bir faiz getirisine sahip olduğu durumlarda reel kar elde edilmiş olmaktadır. Ancak tahvilin faizi enflasyondan daha düşük olursa kişi reel bir gelir elde edemeyerek zarar eder.

Devlet Tahvili Nedir?

Devletin bir yıldan daha uzun vadede borçlanma gereksinimlerini karşılamak için çıkarılan borç senetleridir. Ülkemizde Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlamakta olup; Merkez Bankası satışa sunmaktadır. Devlet tahvilleri ilk elden satışa sunulan tahvillerdir. Riskten uzak durmak isteyen yatırımcılar için en sevilen yatırım aracı olarak bilinir. Devlet tahvili; "kuponlu ve iskontolu tahvil'' olmak üzere iki şekilde ihraç edilmektedir.

İki yıldan daha uzun vadeye sahip tahviller "kuponlu" olarak adlandırılırken, iki yıldan az olan tahviller ise "iskontolu'' olarak isimlendirilir. En risksiz yatırım araçlarından biri olan devlet tahvilleri yatırımcılar tarafından bankalar ve aracı kurumlar tarafından satın alınabilmektedir. Bunun için de banka ya da aracı kurumlarda hesap açılması yeterlidir.

Tahvilin Özellikleri Nelerdir?