TAİK’te Özyeğin dönemi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türk Amerikan İş Konseyi'nde (TAİK) bayrak değişimi yaşandı. TAİK başkanlık görevini 6 yıldır yürüten Mehmet Ali Yalçındağ, görevini Fiba Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin'e devretti. Özyeğin başkanlığındaki yeni yönetimin Türkiye-Amerika arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda aktif rol oynaması bekleniyor. TAİK'in yeni yönetiminde iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Yönetim kurulunda holdinglerinin ikinci kuşat temsilcilerinin ağırlığı da göze çarptı. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Limak İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, Enka İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mehmet Tara, Turcas Petrol CEO'su Batu Aksoy gibi ikinci kuşağın önemli isimleri yer aldı.TAİK'in başkanlık koltuğuna oturan Murat Özyeğin, 1998'de Bear Stearns&Co. Yatırım Bankası'nın New York ofisinde Şirket Birleşme ve Satın Alma Grubu'nda finansal analist olarak iş hayatına başladı. 2003'te Türkiye'ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holding'te Stratejik Planlama ve İş Geliştirme bölümlerini kurdu. Birçok sivil toplum örgütünde aktif görev alan Özyeğin, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Endüstri Yönetimi ve ekonomi çift ana dal lisans ve Harvard Business'ta MBA yüksek lisansı yaptı.Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Haydar Yenigün, Enka İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mehmet Tara, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Turcas Petrol CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy, Çimsa Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Burak Turgut Orhun, Cuneyd Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cuneyd Zapsu, Limak İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, Franklin Templeton Danışmanlık CEO'su Erman Kalkandelen, Doğuş İnşaat CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Eryiğit Umur, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Çilingir, Ag Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil Yazıcı, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Kamışlı, Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık, Talu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burak Talu, Kale Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, Citibank Genel Müdürü Ömer Emre Karter, Summa Turizm Yönetim&İcra Kurulu Başkanı Selim Bora.