Takasbank’tan iddialara sert yalanlama

İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank
), Takasbank Para Piyasası (TPP) üzerinden belirli kişi ve kuruluşlara finansman sağlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, TPP'nin Takasbank tarafından işletilen organize bir para piyasası olduğu belirtilerek, bankanın piyasada borç veren veya borç alan taraf olarak yer almadığı vurgulandı. Açıklamada, TPP'deki tüm borçlanmaların teminatlı olduğu kaydedildi. TPP'de 240 milyar liralık işleme karşılık 450 milyar lira tutarında teminat bulunduğu aktarılarak, piyasada bugüne kadar herhangi bir temerrüt yaşanmadığı vurgulandı. Açıklamada, SPK
onayı olmadan TEFAS'ta işlem gördüğü yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.