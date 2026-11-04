Takasbank’tan TP2 fonu iddialarına açıklama: Borç vermedik, zarar oluşmadı

Takasbank, tasfiye kapsamına alınan Tera Portföy'e ait TP2 fonuyla ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bazı yazılı ve görsel yayın organlarında Takasbank'ın TP2 fonuna borç verdiği, karşılığında hisse senedi teminatı aldığı ve bu işlem nedeniyle zarara uğradığı yönünde haberler yayımlanmıştı. Takasbank, söz konusu iddiaları reddederek TP2 fonuyla herhangi bir borç ilişkisinin bulunmadığını ve zarar oluşmadığını duyurdu.

"TP2 FONUNA HERHANGİ BİR BORÇ VERMEDİK"

Takasbank tarafından yapılan açıklamada, kurumun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabi bir yatırım bankası olduğu hatırlatıldı.

İddialara ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız TP2 fonuna herhangi bir borç vermemiştir. Bankamızın TP2 fonu ile bir borç ilişkisi bulunmadığından haberde bahsedilen hisse senedi teminatı da oluştuğu ileri sürülen zarar da söz konusu değildir."

TAKASBANK PARA PİYASASI'NDAN DA BORÇ ALINMAMIŞ

Açıklamada, TP2 fonunun Takasbank Para Piyasası'ndan da herhangi bir borç alma işlemi gerçekleştirmediği belirtildi.

Banka, finansal tablolarının aylık dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) raporlandığını, üçer aylık dönemlerde ise bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

Takasbank, denetim raporlarına da atıfta bulunarak bankanın işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya zarar karşılığı bulunmadığını ifade etti.

YASAL HAKLAR SAKLI TUTULDU

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin amaçlandığı açıklamada, bankacılık ve sermaye piyasalarının temel unsurunun güven olduğu vurgulandı.

Takasbank, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlara ilişkin yasal haklarının saklı olduğunu belirterek basın mensuplarından banka hakkındaki haberlerde resmî açıklamaları esas almalarını istedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör