Taklit gıdaya marketler de bariyer kurdu

Son dönemin en önemli günden maddelerinden biri gıdada taklit ve tağşiş ürünler oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaştığı Güvenilir Gıda Platformu gıda ürünlerindeki hileleri bir bir gözler önüne sererken temiz gıdaya ulaşmak vatandaşlar için daha da önemli bir hal aldı. Bakanlık denetimlerini aralıksız sürdürürken özel sektör de sağlıklı ve temiz gıda için çalışmalarını hızlandırdı. SABAH'a açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, "Taklit ve tağşiş ürünlere karşın vatandaşların bilinci arttı. Bu nedenle aldıkları her ürünü sorguluyorlar. Bu durum özel sektörün de elini taşın altına sokmasını sağladı. Artık birçok firma kendi içinde analiz yapıyor. Ürünleri rafa koymadan önce sıkı denetimden geçiriyorlar" diyor.

FARKINDALIK OLUŞTURDU

Bu kapsamda son hamle Metro Türkiye'den geldi. 'Gıdaların İzini Sürün, Bilgiyle Beslenin' mottosuyla hareket eden şirket, etten balığa, meyve-sebzeden bal ve zeytinyağına rafına koyduğu 3 bin 500 ürünü QR kod okutarak izleme olanağı sunuyor. 2016 yılında gıda tağşiş ve taklit ile mücadele programını başlattıklarını anlatan Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, bu yönde kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Baykal, "Tağşiş açısından potansiyel olabilecek tüm gıda ürünlerini masaya yatırdık, gıda ürünlerinin tağşiş haritasını oluşturduk. Ardından da 'Gıdaların İzini Sürün, Bilgiyle Beslenin' projesini hayata geçirdik. Hem gıda güvenliği kriterlerine uygun hem de doğru ürünleri tüketiciye sunabilmek için analizleri ürünler daha rafa gelmeden yapıyoruz. Kalite standartlarına uymayan hiçbir ürüne de rafta yer vermiyoruz" ifadelerini kullandı. Tarım Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Güvenilir Gıda Platformu'nun da tüketici ve üreticilerde ciddi bir farkındalık oluşturduğunu anlatan Baykal, "Üreticilerin hammadde kontrolleri, bakanlığın ve perakende olarak bizim son ürün kontrollerimizle bu tarz ürünlere karşı güçlü bir çalışma hayata geçti. Şu anda güvenilir ürün pazarı daha yüksek bir paya sahip" diye konuştu.





3.500 ÜRÜN İZLENEBİLİYOR

3.500'den fazla üründe yüzde 100 izlenebilirlik sunduklarını aktaran Baykal, "Müşterilerimiz balık reyonumuza geldiğinde 'taze mi?' diye sormuyor. QR kodu okutarak o balık saat kaçta, hangi denizde, hangi kaptan tarafından tutulmuş zaten öğreniyor. Ya da bir domatesin pestisit değerinin de ötesinde sulandığı suyun, toprağın analizini kolaylıkla görüyor" dedi. Tüketicilerin içeriğinden en çok endişe ettiği işlenmiş etler üzerinde yeni bir çalışma hayata geçirdiklerini anlatan Baykal, şöyle devam etti: "Metro Chef markalı işlenmiş et ürünlerinin tamamında izlenebilirlik sunmaya başladık. Müşterilerimiz dana pastırma, sucuk gibi Ramazan ayında da tüketimi yüksek et ürünlerinin etiketlerinde yer alan QR kod aracılığıyla, kullanılan ete ait veteriner raporu, üretim yeri, alerjen bilgisi, gıda güvenliği denetim sertifikası, ürün analizi gibi bilgilere ulaşabiliyor."