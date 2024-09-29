Taksi esnafına turizm bölgesinde kolaylık

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, turizm yatırımı veya işletmesi belgeli tesiste izinsiz olarak yapıldığı tespit edilen kapasite artışlarında, izinsiz olarak kullanılan dönem için ek kullanım bedelinin 10 katı ödeme alınacak ve bu kesin tahsisin iptal edilmesine engel teşkil etmeyecek. Yönetmelikle, kiralanan ücretsiz girişli günübirlik tesis alanlarında karavan park alanı yapılabilmesine de imkan tanındı. Kültür turizm koruma ve gelişim bölgelerinde faaliyet sürdüren taksi esnafının kurduğu kooperatifler veya odalar için, taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde birinden az olmamak üzere, Arazi Tahsis Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden arazi tahsis edilebilecek.Öte yandan, devlet ormanlarının turizme açılmasında tahsis yetkisi daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndayken, değişiklikle bu yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Yetkililer, bunun bir kararname değişikliği değil, yönetmelik değişikliği olduğunu, sadece yetkili bakanlık isminin değiştiğini belirti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yetki ile turizm teşvik sınırlamaları kapsamında uygun gördüğü devlet ormanını turizm amaçlı tahsis edebileceği vurgulandı.