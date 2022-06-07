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Giriş Tarihi: 8.6.2022

Taksi sorunu elektronik uygulamalarla çözülebilir

Taksi sorunu elektronik uygulamalarla çözülebilir
UBER, araştırma şirketi KONDA ile çalışarak Türkiye ve İstanbul'daki kamuoyunun ulaşım ve taksilere yönelik düşünce ve beklentilerini belirlemek üzere bir araştırma gerçekleştirdi. 2 bin 260 kişiyle görüşülerek yapılan çalışmaya göre İstanbulluların yüzde 77'si aldıkları taksi hizmetinden memnun olmadığını belirtti. Her 5 kişiden 4'ü tüm taksilerin elektronik taksi çağırma platformlarına bağlanmasını istiyor. Uber'in Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Araştırma sonuçlarına göre, taksi hizmetlerindeki memnuniyetsizlik sebepleri, elektronik taksi çağırma uygulamaları ile çözülebilir. Örneğin, yolcu uygulama üzerinden tahmini taksi ücretini görebiliyor, yolculuk rotasını uygulamadan takip edip anlık olarak istediği kişiyle paylaşabiliyor, herhangi bir şikayeti olursa 7/24 Uber destek ekibine ulaşabiliyor" dedi.
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Taksi sorunu elektronik uygulamalarla çözülebilir
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