Taksiler kanatlandı robotlar konuştu

Trafikte, havada, fabrikalarda ve cepte akıllı cihazların ve nesnelerin interneti bu yıl dünyanın en büyük mobil buluşmasına damga vurdu. Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress- MWC 2024), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. Türkiye'den 32 şirketin stant açtığı fuarda bu yıl iş dünyası ve üretim için 5G temelli robotlardan, trafikte birbirleri ile konuşan cihazlara ve elektrikli drone'lara kadar geniş yelpazede ürünler tanıtıldı. 200 ülkeden cihaz imalatçıları, teknoloji sağlayıcıları, mobil operatörler, 2024'ün merakla beklenen yeniliklerini duyurdu.Fuara kayan ekranlı konsept telefonlar, mixed reality (karma gerçeklik) gözlükleri ve NFC teknolojili akıllı yüzükler başta olmak üzere geleceğin ürünleri damgasını vuruyor. Fuarda en fazla öne çıkan inovasyonlardan biri de SK Telecom tarafından üretilen elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı oldu. Şirketin 5 koltuklu elektrikli hava taksisinin 2025 yılı içinde yolcu taşımaya başlayacağı öngörülüyor. İş dünyasına yönelik olan akıllı cihazlar ve nesnelerin interneti çözümleri de fuara damgasını vuran bir diğer ana başlık oldu.Türkiye'ninuydu teknolojileri, savunma sanayi ve uzay alanında en büyük firmalarından ULAK da Barcelona'da bir stant açtı. Fuarda iki ürünü ile ön plana çıkan ULAK, trafik sorununu yüzde 20 azaltan ve yolları akıllandıran cihazı ile felaket anlarında GSM altyapısı sunan hava aracı ile yoğun ilgi gördü. ULAK Merkezi Yazılımlar Direktörü Alper Sınav, "Yollar ve trafik işaretleri akıllı hale geliyor. Yol ve tehlikeler birbiriyle paylaşılabiliyor. Daha da ileri gidiyoruz. Kavşak kontrol cihazlarıyla bizim yol kenarı birimlerimiz konuşuyorlar. Hız tavsiyesine uyarsanız siz hızlı bir şekilde hani yeşil koridor diyorlar. O yeşil koridor gerçek anlamda kullanılıyor. Ölçtüğümüzde yüzde 20 civarında trafiği rahatlıyorsunuz. Bu çok büyük bir rakam" dedi.AÇILIŞ öncesi açıklamalarda bulunan fuarın Türkiye milli katılımını gerçekleştiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "MWC Barselona, Türk şirketlerinin, girişimcilerin ve startupların önemli bir inovasyon gösteri alanı" ifadesini kullandı. Avdagiç, Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayi ürünleri içindeki payının yüzde 40.3'e çıkmasının ve bu kategorideki ihracatın 100 milyar dolara yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunun altını çizdi.HONOR, yapay zekâ destekli göz takip sistemi aracılığıyla otomobilleri gözle takip edebilen Magic6 Pro'yu tanıttı. Bu teknoloji, akıllı telefon ile göz takibinin gelecekte ortaya çıkarabileceği olasılıkları göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Honor ayrıca dev standında Porsche Design HONOR Magic V2 RSR katlanabilir akıllı telefonunu sergiledi. Bir Porsche yarış arabasının estetiğine atıfta bulunan cihaz, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera 20 Megapiksel telefoto kameraya sahip. 40x dijital yakınlaştırma modu ve 4K video çekim yeteneklerine sahip telefonun RAM'i ise 16 GB.XIAOMI telefon ve bileklikler dışında akıllı araba üretimleriyle de ses getiriyor. Yeni otonom araç, Xiaomi SU7, otonom sürüş sistemiyle dikkat çekiyor. Akıllı şarj sistemi ve 3K çözünürlükte bilgi-eğlence ekranı olan araç, tek şarjda 1000 km yol yapabiliyor.