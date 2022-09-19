Taksitler memur zammının altında

Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dar gelirli vatandaş eve koşarken, dev kampanyayı karalamak için bahane bulamayan kriz lobisi de aylık taksitler üzerinden çeşitli algı operasyonları yürütmeye çalışıyor. Ancak devletine güvenen, geleceğe umutla bakan vatandaş yüzyılın projesine sahip çıkarak rekor talep göstermeye devam ediyor. Bir hafta olmadan kampanyaya yapılan toplam başvuru sayısı 4 milyona yaklaştı.Muhalefet, hiç evi olmayan dar gelirlilere umut olan kampanyayla ilgili algı yaparak iyimser havayı bozmak için elinden geleni yapsa da TOKİ'nin geçmiş dönemdeki sosyal konut uygulamaları kriz sevicilerin çabalarını boşa çıkarıyor. TOKİ'nin 10 yıllık ödeme planlarına bakıldığında, sosyal konutlarda yıllık taksit artış oranlarının devlet memurlarının maaşına yapılan zamlardan çok daha düşük olduğu görülüyor. Örneğin, 2012'de memur maaş artışı yüzde 8 iken, bu oran konut taksit ödemelerine de yüzde 8 olarak yansıdı. 2015'te memur maaş artış oranı yüzde 3 olunca ev taksiti de sadece yüzde 3 oranında arttı. 2019-2022 yılları arasında ise TOKİ'nin konut taksitlerinde yaptığı artış memur maaş artışının altında gerçekleşti. 2019'da yüzde 19.38 olan memur zammı, eve yüzde 10, 2022'de yüzde 72.64'lük artışa karşılık sadece yüzde 25 olarak yansıdı.TOKİ her yıl çeşitli indirim kampanyaları da düzenliyor. Bu kampanyalarda borcunu erken ödeyip, tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına en az yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanıyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme kampanyasından faydalanıyor.TOKİ'NİNkampanyasında2+1daire için 240 ay ödemeöngörülüyor. Belirlenen taksittutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki20 yıl boyunca ortalamamaaşlara yapılacakzammın yüzde 10 olacağı varsayıldığında,bu kampanyadan2+1 daire alanlar toplamda 1milyon 548 bin lira ödeyecek.Aylık taksit ödemesininher yıl yüzde 10 arttığıdikkate alınırsa, ikinci yıltaksit 2 bin 508 lira, üçüncüyıl 2 bin 758 lira, üçüncüyıl 3 bin 33 liraya çıkacak.Son taksit ödemesiise 13.737 TL olacak.Malum çevre, TOKİ yerine banka kredisinin kullanılmasının çok daha cazip olduğunu ileri sürerken, rakamlar bunu da doğrulamıyor. Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektöründe konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 1.65 seviyesinde. 600 bin liralık konutun yüzde 10'unu peşin ödeyip yüzde 80'i için kredi çekildiğinde 432 bin liralık bir kredi çekilmiş olacak. Bu durumda aylık ödeme 20 yıl boyunca her ay 7.128 TL olacak. 20 yılın sonunda yapılacak toplam ödeme ise 1 milyon 745 bin liraya ulaşacak.Muhalefetin algısına rağmen kampanya rekora koşuyor. Başvuru sayısı 3 milyon 935 bin 359'a çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız" dedi. Projenin temelinin ekimde atılacağını söyleyen Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek" diye konuştu. Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert bir dille uyardı: "Sayın Kılıçdaroğlu, İşiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları YA-PACA-ĞIZ!"