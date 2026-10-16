Taksitli alışverişte yeni dönem: 12 ay taksit sınırı kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki ürün ve hizmet satışlarında taksit süreleri ile tutar sınırlarına ilişkin mevcut düzenlemeleri kaldırarak, taksitlendirme kurallarını belirleme yetkisini tamamen kendisine bıraktı. Daha önce 12 ay sınırı temel kuralken, bu süre kaldırıldı. Taksit sürelerini Ticaret Bakanlığı belirleyecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla gerçekleştirilen satışların taksitlendirme sürelerine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, perakende sektöründeki diğer taksitlendirme yöntemleriyle ilgili düzenlemelerin de uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor" denildi.

40 BİN TL'YE ÇIKARILDI

Bu kapsamda ilk adım da atıldı. Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarında düzenleme yapma yetkisi kapsamında, BDDK kararlarıyla uyumlu yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Yönetmelik değişikliğiyle sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırı 20 bin TL'den 40 bin TL'ye yükseltilirken, yenilenmiş cep telefonlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkânı sağlandı. Elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında ise taksit tutarı ve vade sınırlarında değişikliğe gidilmedi. Böylece söz konusu mal ve hizmet gruplarında, daha önce BDDK tarafından alınan kararlarla uyum sürdürüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör