Türkiye'de ekmek tüketim alışkanlığını değiştirmeye yönelik başlatılan Tarım ve Orman Bakanlığı
ile Sağlık Bakanlığı
iş birliğinde yürütülen Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası toplumun ekmek alışkanlığının değiştiğini ortaya koydu. Beyaz ekmeğin ağırlıklı olduğu tüketim alışkanlığında tam buğday ekmeğinin payını artırmayı hedefleyen kampanya, Konya
'dan sonra Çorum
ve Erzurum
'a yaygınlaştırıldı. Üretilen ekmeklerden alınan numunelerde diyet lif ve mineral analizleri yapıldı. Kamu kurumlarının yemekhanelerinde en az yüzde 40 tam buğday unu içeren kampanya ekmeği kolay ulaşılabilir alanlarda birinci tercih olarak sunuldu.