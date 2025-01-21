Tamamlayıcı emeklilikte 150 milyar doları buluruz

Orta Vadeli Program kapsamında tasarrufların artırılmasına yönelik düzenlemelerde yer alan en önemli konu başlıklarından biri Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES). Programa göre, 2025 yılının son çeyreğinde hayata geçmesi planlanan TES, en önemli tasarruf sistemlerinden biri olarak karşımıza çıkacak.

20 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

Bireysel Emeklilik tarafında önemli bir pazar payına sahip olan Katılım Emeklilik'in Genel Müdürü Ayhan Sincek, yeni sistem hakkında SABAH'ın sorularını yanıtladı. Tamamlaycı Emeklilik Sistemi'nin kritik ve çok ciddi potansiyeli olan bir konu olduğuna işaret eden Sincek, "Otomatik Katılım 1.2 trilyon fon büyüklüğü çok küçük hale gelecek. Baktığımızda 20 küsur milyon çalışan ilgilendiren bir konu.

İşverenin de koyduğu katkı ve devletin de koyduğu kişilerin brüt kazancının yüzde 6'sı gelecek. GSYİH'nın 150 milyar dolarlara yüzde 15'ine ulaşırız beş sene içerisinde. 8-9 milyona yakın bireysel emeklilik sözleşmesi var. Aktif ve canlı 1.2 trilyondan fazla fon büyüklüğü sektör açısından oldukça iyi rakamlar. Tamamlayıcı emeklilik de siyaset üstü bir konu. Ülkenin geleceğini ve refahını ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Fonda 35 milyar doların olduğunu düşünürseniz borsada finansal yüzde 25'i borsada. 25-30'u iç borçlanmada" dedi.

KATILIM YÜZDE 27'YE GELDİ

Bankacılık ve sigortacılık alanlarında katılım tarafının gelişiminin uzun yıllardır konuşulduğunu ancak son dönemde özellikle sigorta tarafında bu cam tavanın kırıldığını belirten Sincek, "Biz o bariyerleri aştık. Sigortacılık tarafında katılım olarak yüzde 8-10'lara geldik. Tabi orada konvansiyonellerle yaman bir rekabet içindeyiz. Ölçek ve sıklet farkı var aramızda. Biz ilk katılım sağlık işine giren şirketiz. İhaleye giriyoruz aynı hizmeti aynı kalitede sunabiliyoruz. Fiyatımız da iyi ama baktığınızda ölçekten ve diğer yan işlerden konvansiyonel taraf öne çıkıyor. Bariyerleri yıktık dediğim BES tarafında daha belirgin. Fonların yüzde 27'si faizsiz fonlarda. Bankacılıkta yüzde 8-10'a karşılık emeklik fonlarında yüzde 27'ye geldik. OKS'de ise yüzde 55'i faizsiz yüzde 45'i ise konvansiyonel hale geldi" dedi.

SAĞLIKTA HEDEF İLK BEŞ

Sağlık tarafında 200 bin müşteriye ulaştıklarının da altını çizen Sincek, "Büyük kurumsal müşterilerimiz de var. Tamamlayıcı sağlık sigortasından özel sağlık sigortasına kadar. BES'te kendi alanımızda tekiz. BES'te 1.2 milyon katılımcı. Sağlıkta 70 küsuru firma içerisinde ilk 10'dayız. İlk beşe girme konusunda hedefimiz var bizim" şeklinde konuştu.



İKİ YENİ FON GELECEK

Fon tarafında iki yeni fonun geleceğini belirten Sincek, toplamda 19 fona ulaşacaklarını belirtti. Sincek fonlarla ve getirilerle alakalı olarak şunları söyledi: "Bizim yeni olarak teknolojiye yatırım yapan bir fonumuz olacak. Bir de fonların fonunu göreceğiz. En iyi fonları içine alan bir fonumuz gelecek. Bu sene zaten sürdürülebilirlik fonu devreye girdi ki o da yurt dışı katılım endeksindeki büyük teknoloji endekslerine yatırım yapabiliyoruz. Burası önemli bizde de bankalardaki TEFAS gibi BEFAS var. Fonlar büyüdüğü için getirilen artık iyi seviyelere geldiği için de tabi ki herkes iyi getiriyi nasıl elde edebilirim peşinde? Onun için artık danışmanlıklar ve robo danışmanlıklar çok revaçta."