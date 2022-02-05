TANAP için işbirliğine hazırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Türkiye, AB'nin arz güvenliğinin artırılması adına en uygun yol ve en güvenilir limandır. Türkiye, altyapı yatırımları ve uluslararası projelerdeki başarısıyla güvenilirliğini kanıtlamıştır" dedi.
Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP
) maksimum seviyede kullanılması için Türkiye olarak Azerbaycan ve diğer bölge ülkelerle işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.
Doğalgazın bir yandan ülkelerin arz güvenliğini sağladığını diğer taraftan da hedeflerine ulaşabilmeleri adına düşük karbonlu enerji dönüşümü açısından önemli bir yakıt olduğunun altını çizen Dönmez, "Dolayısıyla, bu koridorun Batı Balkanlar da dahil olmak üzere yeni enerji pazarlarına doğru genişletilmesi ve enerji dönüşümünün dahil olduğu konuların bugün burada tartışılması daha fazla işbirliği geliştirebilmek adına bize yeni fırsatlar sunacaktır" ifadelerini kullandı.
KARADENİZ GAZI 2023'TE
Türkiye'nin 3 sondaj, 2 sismik gemisi ile kara ve açık deniz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Dönmez, "Karadeniz'den ilk gaz akışını şebekemize 2023 yılına kadar dahil etmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
KARABAĞ'IN İMARİ 9 TÜRK'TE
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören 'Şuşa Beyannamesi' ile ilgili kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İki ülke enerji güvenliğinin sağlanması için ortak çalışacak. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, iki ülke arasındaki ticaretin 5 milyar dolar, yatırımların ise 32 milyar doları geçtiğini belirtti. Kıran, Karabağ'ın yeniden imarını 9 Türk şirketinin yürüttüğünün altını çizdi.