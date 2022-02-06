TANAP’ın kapasitesi 31 milyar m3’e çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP
) kapasitesinin artırılmasının gündemde olduğunu söyledi.
Başkent Bakü'de katıldığı Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Boru hattı dizayn edilirken yıllık 31 milyar metreküp kapasiteli olarak planlanmıştı. İlerideki arz ve talebe göre bu artış yapılacaktı. Belki de fazla bir süre beklemeden boru hattının projelendirildiği kapasiteye çıkacağını birlikte göreceğiz. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov da arama ve üretim tarafında yatırımlara hız verdiklerini, bu hattı besleyecek gazı çok kısa süre içerisinde sisteme basabileceklerini ifade ettiler" dedi.