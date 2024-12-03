Tapuda yeni dönem: Mülkiyet devri işlemleri için karar Resmi Gazete’de

"Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, mülkiyet devri işlemleri herhangi ibr tapu müdürlüğünde yapılacak.

21 KASIM 2023 ÖNCESİNE DİKKAT

Yönetmeliğe göre, tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerle yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılacak tapu işlemleri, elektronik ortamda taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın gerçekleştirilebilecek. Yeni düzenlemeye göre, 21 Kasım 2023'ten önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak.

SÜREÇLER DİJİTAL ORTAMDA YÜRÜTÜLECEK

Ayrıca başvurunun alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve uygulamaya ilişkin diğer süreçler dijital ortamda yürütülecek. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinin, ülke genelinde büyük ölçüde elektronik ortamda, vatandaş odaklı, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.