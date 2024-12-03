Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tapuda yeni dönem: Mülkiyet devri işlemleri için karar Resmi Gazete'de
Giriş Tarihi: 3.12.2024 14:57 Son Güncelleme: 3.12.2024 15:13

Tapuda yeni dönem: Mülkiyet devri işlemleri için karar Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan tapu işlemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mülkiyet devri işlemleri, herhangi bir tapu müdürlüğünden doğrudan karşılanabilecek.

AA
Tapuda yeni dönem: Mülkiyet devri işlemleri için karar Resmi Gazete’de

"Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, mülkiyet devri işlemleri herhangi ibr tapu müdürlüğünde yapılacak.

21 KASIM 2023 ÖNCESİNE DİKKAT

Yönetmeliğe göre, tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerle yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılacak tapu işlemleri, elektronik ortamda taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın gerçekleştirilebilecek. Yeni düzenlemeye göre, 21 Kasım 2023'ten önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak.

SÜREÇLER DİJİTAL ORTAMDA YÜRÜTÜLECEK

Ayrıca başvurunun alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve uygulamaya ilişkin diğer süreçler dijital ortamda yürütülecek. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinin, ülke genelinde büyük ölçüde elektronik ortamda, vatandaş odaklı, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tapuda yeni dönem: Mülkiyet devri işlemleri için karar Resmi Gazete'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA