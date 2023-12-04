Taraftarını kahretti yatırımcısını uçurdu

Süper Lig'de art arda alınan kötü sonuçlarla ezeli rakiplerinin gerisinde kalırken, Avrupa kupalarından de elenerek taraftarını kahreden Beşiktaş, borsadaki yatırımcısını ise ihya etti. Sahadaki kötü sonuçların ardından teknik direktörünü değiştirirken dün de yeni başkanını seçen Beşiktaş'ın hisse performansı, ezeli rakiplerinin kat be kat üstüne çıktı.Beşiktaş'ın hisseleri bu yıl borsada yüzde 783.7 prim yaptı. Beşiktaş bu yükselişle borsada hisseleri en fazla değer kazanan beşinci şirket oldu. Bu dönemde Fenerbahçe yüzde 65, Galatasaray yüzde 85, Trabzonspor ise yüzde 15.5 prim yaptı. Beşiktaş'ın hisseleri kasım ayında yüzde 15.6 yükseldi. Beşiktaş'ın hisse fiyatı geçen ay 58.50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini gördü. Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yükselişe geçti. Kasımda ezeli rakiplerinden Fenerbahçe yüzde 5.9, Galatasaray yüzde 9.8 değer kaybederken, Trabzonspor yüzde 2.9 yükseldi.Art arda alınan kötü sonuçlar ve ezeli rakiplerin transferde yıldız oyuncuları kadrolarına katmasıyla koltuğu bırakmak zorunda kalan Başkan Ahmet Nur Çebi, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturduğu 29 mayıs 2022'den bu yana Beşiktaş hisselerindeki yükseliş yüzde 1.168'e ulaştı. Bu dönemde Galatasaray yüzde 285.8, Fenerbahçe yüzde 159.1, Trabzonspor ise yüzde 28.7 prim yaptı.Hisselerdeki sert yükseliş Beşiktaş'ı piyasa değeri sıralamasında da zirveye çıkardı. Beşiktaş'ın piyasa değeri 12.6 milyar TL'ye ulaşırken, Fenerbahçe 11 milyar 927 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı. Galatasaray'ın piyasa değeri 8.6 milyar TL seviyesinde bulunuyor.