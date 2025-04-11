Tarife için yol haritası

Türkiye ABD'nin ek gümrük vergileri için yol haritası oluşturuyor. Ticaret Bakanlığı'nda çalışma grubu oluşturuldu. Ankara'da dün ABD'nin Türkiye'den ihracata uygulayacağı yüzde 10'luk tarife masaya yatırıldı. Tarifelerin ürün, sektör ve toplam ticaret bazında ne gibi etkileri olabileceği tartışıldı. Toplantıya ilgili bakanlıklardan bürokratlar katıldı.

BAKANDAN MEVKİDAŞINA MEKTUP

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ABD Ticaret Bakan Yardımcısı ile bakan yardımcıları düzeyinde temaslarda bulundu. ABD Ticaret Bakanı'na resmi bir mektup göndererek, müzakere talep etti. Bakan Bolat, 15-16 Mayıs'ta ABD'ye gidecek.

KARŞILIKLI RESTLEŞME SÜRÜYOR

2 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla gündeme gelen yeni gümrük tarifeleri konusu dünyanın gündeminde önemli bir yer tutmaya da devam ediyor. ABD-Çin arasında karşılıklı misilleme açıklamaları dün d geldi. Beyaz Saray'ın ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı tarife oranını yüzde 145'e çıkarmasının ardından Çin Ticaret Bakanlığı da dün ABD mallarına uygulanan tarife oranının yüzde 125'e yükseltildiğini açıkladı. Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD mallarına uygulanan yüzde 84 gümrük vergisinin yüzde 125'e çıkarıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada ek gümrük vergisinin 12 Nisan'da yürürlüğe gireceği belirtildi. Maliye Bakanlığı, "Eğer ABD, Çin'in ihraç ettiği malalara ek gümrük vergileri uygulamaya devam eder ise, Çin bunu görmezden gelecek" dedi. Çin, ABD'nin "karşılıklı tarife" artışlarıyla tırmanan gerilimde, Avrupa Birliğine (AB), ABD'nin tek taraflı adımlarına birlikte karşı koyma çağrısında da bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de ülkeler arasındaki vergi savaşının kazananı olmadığını söyledi.





TRUMP: TARİFE POLİTİKASINDA İYİ GİDİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından gümrük tarifeleri politikasına ilişkin paylaşımda bulundu. Tarife politikasında iyi gittiklerini vurgulayan Trump, "Amerika ve dünya için çok heyecan verici. Hızlı bir şekilde ilerliyor"S ifadesini kullandı. Yürürlükteki tarife oranları, Çin için fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil yüzde 145'e ulaştı. ABD'nin halihazırda uyguladığı diğer tarife oranları da Meksika ve Kanada'dan USMCA anlaşması dışında kalan ürünlerin ithalatı için yüzde 25, otomobil, çelik ve alüminyum ithalatı için yüzde 25 ve diğer tüm ülkelerden ithalat için yüzde 10 oldu.



AVRUPA'DAN ÜÇ AYAKLI STRATEJİ

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin tarifelerine karşı müzakere, misilleme ve ticareti çeşitlendirme olmak üzere üç ayaklı bir stratejiyle mücadele etmeye çalışıyor. AB, geçen yıl ABD'ye 531.6 milyar euroluk ihracat yaparken ABD'den 333.4 milyar euroluk ürün ithal etti. Böylece, AB tarafı ABD ile mal ticaretinde 198.2 milyar euro fazla verdi. Yeni tarifeler AB'nin en önemli ortağı konumundaki ABD ile ticari ilişkileri zor bir noktaya taşıyor. AB kaynaklarına göre, tarifeler AB'nin ABD'ye 380 milyar euro değerindeki ihracatını etkileyecek.



PETROL DÜŞÜYOR ALTIN REKORDA

Tarifelerin emtia piyasalarına yansıması da sürüyor. Talebin kısıtlanacağına ilişkin beklentilerle 60 doların altına gerileyen petrol fiyatları halen 63.32 dolar seviyesinden işlem görüyor. Avrupa'da gaz fiyatları tırmanan tansiyon ve tarifelerin küresel ekonomide yaratacağı durgunluk endişeleri nedeniyle, bir haftada yüzde 20 geriledi. Altının ons fiyatı da küresel ekonomiye yönelik tarifelerin etkisine dair artan endişeler nedeniyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte 3.200 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükseliş ve güvenli liman arayışının artmasıyla birlikte Türkiye'de altının gram fiyatı da fırladı. Yeni güne yüzde 2'lik yükselişle başlayan gram altın 3 bin 950 lira seviyesinde işlem görüyor.