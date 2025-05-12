Tarife savaşında geçici ateşkes

ABD ve Çin, karşılıklı olarak gümrük vergilerini ilk etapta 90 günlük bir süre için büyük ölçüde düşürme konusunda anlaştılar. Ortak bir açıklamayla yapılan duyuru, dünyanın en büyük iki ekonomisinin yetkililerinin İsviçre'nin Cenevre kentinde hafta sonu boyunca sürdürdüğü ve her iki tarafın da 'önemli ilerleme' kaydettiğini söylediği görüşmelerinin ardından geldi. Açıklamada, her iki tarafın da "sürdürülebilir, uzun vadeli ve karşılıklı olarak faydalı bir ekonomik ve ticari ilişkinin önemini" kabul ettiği belirtildi. Beyaz Saray görüşmeleri 'ticaret anlaşması' olarak adlandırdı.

İKİ TARAFTA YÜZDE 115 DÜŞÜRDÜ

Ortak açıklamaya göre bu, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı genel gümrük vergilerini geçici olarak yüzde 145'ten 30'a düşüreceği, Çin'in de Amerikan ithalatına uyguladığı vergileri yüzde 125'ten 10'a indireceği anlamına geliyor. Ticaret savaşı ABD ve Çin ekonomilerini savaşın başladığı günden bu yana olumsuz etkiledi. ABD ekonomisi, vergilerin devreye girmesinden bu yana 2022'nin beri ilk defa çeyreklik daralma yaşadı. Çin'de de, ABD'ye olan ihracat geçen ay keskin bir şekilde düştü. Bu durum ülkenin büyük sanayi şirketlerini etkiledi. Çin fabrika faaliyetleri nisan ayında 16 ayın en hızlı daralmasını yaşadı.

BORSALAR SIÇRADI ALTIN DÜŞTÜ

Finansal piyasalar da savaştan nasibini almıştı ve dün büyük bir 'oh' çekti. Dow Jones, yüzde 2'den fazla sıçradı. S&P 500 neredeyse yüzde 3 yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite de yüzde 3.5'ten fazla arttı. Asya piyasaları da yükseldi, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 3 yükselişle kapandı. ABD doları diğer büyük para birimlerine karşı değer kazanırken, güvenli liman olarak adlandırılan altının fiyatı da yüzde 3 düştü. Borsa İstanbul BIST100 Endeksi yüzde 3.8 arttı. Petrolde de düşüş yerine yükselişe bıraktı. Brent petrol yüzde 3.3 artışla 66 dolar seviyesine çıktı. Bundan sonraki süreçte 90 günlük sürenin iki tarafın ayrıntılı bir anlaşmaya varması için yeterli olup olmayacağı merak konusu. Ayrıca anlaşmanın diğer şartları hakkında daha fazla ayrıntı bekleniyor. Örneğin Çin'in nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarını gevşetip gevşetmeyeceği konusundaki adımları merak konusu.



YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Her iki taraf da gümrük vergilerini yüzde 115 oranında düşürüyor.

ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri yüzde 30'a inecek.

Çin de ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 10'a düşürecek.

Değişiklikler yarın yürürlüğe girecek ve 90 gün boyunca devam edecek.

Her iki taraf da görüşmelere devam etme sözü verdi.

Gelecekteki görüşmelerin Çin, ABD veya üçüncü bir ülkede yapılması planlanıyor.