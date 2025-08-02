Tarihi gün Suriye’ye ilk gaz akışı başladı

Katar'ın desteğiyle hayata geçirilen ve Azerbaycan'dan gelen günlük 3.4 milyon metreküp doğalgazın iletimini sağlayacak Türkiye-Suriye Bölgesel Doğalgaz İletim Hattı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kilis'in Yavuzlu köyündeki gaz istasyonunda gerçekleştirilen törende vanaların açılmasıyla gaz akışı başlatıldı. Yıllardır büyük acılar çekmiş Suriye ile bağların daha da güçlendirildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye- Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Yavuzlu Ölçüm İstasyonu'ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceğiz" dedi. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov Suriye'ye gaz sevkini "dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Bakan Bayraktar, ilk aşamada Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihracı sağlanabileceğini kaydetti. Bu doğal gazla yaklaşık 1.200 megavatlık elektrik santralinin faal hale geleceğini aktaran Bayraktar, 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanarak, Suriye'de hayatın normalleşmesine ciddi katkı yapacaklarını söyledi.

861 MEGAVATA ULAŞACAK

Türkiye'nin 2017'den beri Afrin, İdlib gibi bölgelerin enerji arz güvenliğini sağladığına dikkat çeken Bayraktar, "Elektriği 8 ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde 25, daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla iki katından fazla artıracağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bağlantı kapasitemiz 861 megavata ulaşacak ve Suriye'deki 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız" dedi. Türkiye'nin bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve Suriye halkının temel enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunacak her türlü yapıcı işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: "Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Halep'teki elektrik santrallerinin ihtiyacı olan doğalgazı, Türkiye'den boru hattıyla sevk etmek için önemli adım attık."

HALEP HALKI SEVİNÇLE KARŞILADI

Azerbaycan'dan gelen doğalgazın Türkiye üzerinden Halep'e ulaştırılması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Halep'te yaşayanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin Suriye halkı için hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu gelişmenin özellikle üretim, eğitim ve günlük yaşam üzerinde olumlu etkiler yaratacağına inanılıyor. Halep sakini Muhammed el-Abdullah, yaşadıkları zorluklara rağmen yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem verdiklerini belirtti.