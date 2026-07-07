Tarihi NATO zirvesinde Türk savunma şirketleri gövde gösterisi yapacak: 4 trilyon dolarlık pasta

Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirvenin en önemli başlıklarından biri de resmi programa dahil olan NATO Savunma Sanayi Forumu olacak. NATO'nun tarihinin en geniş kapsamlı sanayi etkinliği olacak olan forum ATO Congresium'da düzenlenecek. Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesislerinde de savunma sanayi şirketleri ve NATO temsilcilerinin katılacağı resepsiyon yapılacak. Savunma sanayi etkinliklerinde Türkiye'nin milli savunma sanayi gücü görücüye çıkacak.

YENİ ANLAŞMALAR OLABİLİR

Zirve kapsamında savunma sanayi iş birlikleri, ortak üretim ve tedarik ile NATO'nun endüstriyel kapasitesini büyütmeye yönelik yeni mutabakatların gündeme gelmesi bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara zirvesinde onlarca milyar dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanabileceğine yönelik mesajları, Türk savunma sanayi çevrelerinde dikkatle izleniyor. Türkiye'nin İHA, SİHA, kara araçları, deniz platformları, mühimmat, füze sistemleri, hava savunma, elektronik harp, radar ve komuta kontrol sistemlerinde ulaştığı seviye, NATO içinde Türk savunma sanayisine olan ilgiyi artırıyor. Ana yüklenici şirketlerin büyüyen ihracat kabiliyeti, KOBİ'lerin de küresel tedarik zincirlerine açılmasını sağlıyor. Sektör temsilcilerine göre, yeni dönem, savunma sanayisinde yalnızca büyük şirketlerin değil, onların arkasındaki binlerce üreticinin de büyüme dönemi olacak.

10 BİN KOBİ VAR

İmzalanacak sözleşmelerin yalnızca büyük şirketlere değil, onların arkasındaki binlerce KOBİ'ye de yeni sipariş olarak yansıması bekleniyor. Zirveden çıkacak her yeni anlaşma, Türkiye'deki savunma sanayi KOBİ'leri için yeni bir üretim hattı, yeni bir ihracat kapısı ve yeni bir ortaklık anlamına gelebilir. Bu nedenle, Türkiye'de ana yüklenici firmaların etrafında büyüyen ve 10 bine yaklaşan KOBİ, tedarikçi ve alt yüklenici ağı, NATO zirvesinden çıkacak kararları yakından takip ediyor. Radar sistemlerinden elektronik kartlara, İHA ve SİHA alt parçalarından mühimmata, kablo gruplarından kompozit malzemeye, yazılımdan sensör teknolojilerine kadar birçok alanda üretim yapan KOBİ'ler, yeni dönemde NATO tedarik zincirine daha güçlü şekilde girmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

NATO'nun savunma harcamalarını 2035'e kadar milli gelirin yüzde 5'ine çıkarma hedefi, Türkiye'de savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerde büyük heyecan yaratmış durumda. Hesaplamalara göre, ittifak ülkelerinin yıllık savunma ve güvenlik harcamalarının 2035'te yaklaşık 4.2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu dev bütçenin üretime, ortak alımlara, mühimmat kapasitesine, siber güvenliğe, kritik altyapıya ve yeni nesil savunma teknolojilerine yönelmesi, savunma ekosistemi için yeni bir fırsat.

İHRACATTA KRİTİK EŞİK AŞILDI

TÜRK savunma ve havacılık sanayisi son 12 ayda ihracatta ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştı. Haziran ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artış kaydedilirken yılın ilk yarısındaki yükseliş de güçlü şekilde devam etti. Haziran 2026'da savunma ve havacılık ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29.6 artarak 802.8 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk altı ayındai se sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.5 artışla 4 milyar 665,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece son 12 aylık toplam ihracat ilk kez 11 milyar dolar seviyesini geride bıraktı.2 026 yılının ilk yarısında aylık ihracat rakamları da sektörün yükselişini ortaya koydu. Buna göre ocakta 554 milyon 345 bin dolar , şubatta 552 milyon 707 bin dolar, martta 801 milyon 486 bin dolar, nisanda 962 milyon 332 bin dolar, mayısta 992 milyon 62 bin dolar ve haziranda 802 milyon 810 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

FORUMA KİMLER KATILIYOR?

ZİRVENİN ilk gününde düzenlenecek NATO Savunma Sanayi Forumu liderlerin katıldığı bir zirvede düzenlenecek ilk forum özelliğini taşıyor. Sabah saatlerinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmalarıyla başlaması beklenen forumda çeşitli mutabakat muhtıraları imzalanacak. Etkinlikte savunma sanayi alanındaki işbirliği imkânları ile sektör temsilcileri arasındaki temasların öne çıkması bekleniyor. Forumda İsveç merkezli havacılık ve savunma şirketi Saab, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbusv e ABD merkezli, uzay ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Northrop Grumman gibi önemli savunma şirketlerinin yanı sıra Türk savunma sanayi firmaları da yer alacak. NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde TUSAŞ Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon gerçekleştirilecek.

KÜRESEL İŞBİRLİKLERİ GETİREBİLİR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, NATO Ankara Zirvesi'nde 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkenin buluşacağını söyledi. Avdagiç, zirvenin ilk gününde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu'nun (NSDIF26), Türkiye'nin savunma sanayisi ekosistemini küresel işbirliklerinin merkezine taşıyacağını ifade etti. Avdagiç, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de NATO coğrafyasının tamamında faaliyet gösteren 3 bin Türk savunma sanayisi şirketine atıfta bulunmasının da savunma sanayisi sektörünün gücünü gösterdiğini belirtti.

EN ÇOK İHRACAT NATO'YA

1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi verilere göre Türkiye, 178 ülkeye savunma ve havacılık ürünü ihraç etti. Ülke bazındaki sıralamada ilk üç sırayı ise NATO müttefikleri oluşturdu. Verilere göre, NATO üyesi ülkelere yapılan ihracat 6 milyar 235 milyon 676 bin dolara ulaşırken bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 57.28'ini oluşturdu.

HATIRA PARASI BASILDI

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Türkiye'de düzenlenen zirvenin anısını yaşatmak amacıyla 'hatıra parası' çıkardı. Basılan para tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basıldı. Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarihle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzündeyse 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor. İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanıyor. Toplam 500 bin adet basılması planlanan özel 5 TL, vatandaşlar tarafından günlük alışverişlerde de kullanılabilecek.