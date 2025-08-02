Tarihin en büyük aylık ihracatı 25 milyar dolar

Temmuz ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Samsun'da açıklandı. Türkiye, temmuzda 25 milyar dolarla en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı. Otomotiv ve kimya sektörleriyle paritenin katkısı aylık ihracatta rekor getirdi. 2025'in Ocak-Temmuz döneminde yedi aylık ihracat 156.4 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 269.5 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Birçok alanda rekorlar kırıldı. Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracatına ulaştık. Aylık ithalat hızında bir yavaşlama yaşandı. Dış ticaret açığı hazirana kıyasla oldukça azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yükseldi. Haziran ayında Kurban Bayramı etkisiyle ihracat 20.5 milyar dolardı. 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında ihracatımı arttırmış olduk" diye konuştu. Otomotiv endüstrisi, temmuz ayında 3.8 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

ALMANYA İLK SIRADA

Söz konusu sektörü 3.4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Temmuz ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 128.4 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1.8 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1.3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAŞARIMIZIN SOMUT BİR GÖSTERGESİ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldığını belirterek, "Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmiyle ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu. Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir " ifadesini kullandı.



HER AY ÇİFT HANELİ BÜYÜMELİYİZ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıkları 2025'in ilk yarısını beklentilerinin altında bir performansla tamamladıklarını hatırlattı. Paritenin katkısıyla yılın ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Gültepe, "52 ülkede yüzde 50'nin, 107 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 137 ülkeye ihracatımızı artırdık" diye konuştu.