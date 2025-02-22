Tarihin en büyük siber hırsızlığı: 1.5 milyar dolar çalındı

Büyük çaplı bir siber saldırının hedefi olan kripto para borsası Bybit'ten 1.5 milyar dolar değerinde Ethereum çalındı. Tarihin en büyük siber hırsızlığı olarak nitelendirilen saldırının arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğu iddia edildi. Bybit CEO'su Ben Zhou, ilk belirlemelere göre toplam 401 bin Ethereum'un ele geçirildiğini duyurdu. Borsadan yapılan açıklamaya göre Ethereum soğuk cüzdanı saldırıya uğradı ve cüzdandaki tüm varlıklar bilinmeyen bir adrese gönderildi. Diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğu belirtilen açıklamada, işlemlerin normal bir şekilde sürdüğü ifade edildi. Siber saldırının ardından kripto varlık fiyatları dalgalandı. Dün 99 bin doları aşan Bitcoin, siber saldırı haberlerinin ardından 96 bin 200'e kadar geriledi.

ARKASINDA KUZEY KORE Mİ VAR?

Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence, Bybit'e yönelik saldırının arkasında Kuzey Koreli Lazarus Group'un olduğunu iddia etti. Arkham, saldırıyı tespit edebilecek kişilere yaklaşık 30 bin dolar değerinde 50 bin ARKM token vereceğini açıkladı. Sosyal medyada zincir üstü dedektif olarak bilinen ZachXBT ise saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu olduğuna dair kesin kanıtlar olduğunu ileri sürdü. Kuzey Koreli siber saldırganların 2024 yılı Ekim ayındaki 50 milyon dolarlık Radiant ve temmuz ayındaki 230 milyon dolarlık WazirX saldırıları ile bağlantıları tespit edilmişti. 2022 yılında 625 milyon doların çalındığı Axie Infinity saldırısını da Lazarus'un düzenlediği ortaya çıkmıştı. Blokzincir analiz firması Chainalysis'in verilerine göre, 2023 yılında 1.7 milyar dolar, 2022'de ise 3.8 milyar dolar değerinde kripto para çalındı.