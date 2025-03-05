Tarım işçilerinin ortalama günlük ücreti 943 lira oldu

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 84,2 artarak 943 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 95,5 yükselerek 26 bin 259 lira oldu.

2024'TE 84,2 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, tarımsal işletmelerde 2023'te 512 lira olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri, 2024'te yüzde 84,2 artarak 943 liraya çıktı. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise 2023 yılında 13 bin 435 lirayken, yüzde 95,5 artışla 2024 yılında 26 bin 259 liraya yükseldi.

2023 yılında 545 lira olan mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 84,8 artış göstererek, 2024'te 1007 lirayı bulurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 85,9 artışla 479 liradan 890 liraya ulaştı. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2023'te 14 bin 266 lira iken yüzde 94,8 artarak geçen yıl 27 bin 788 lira oldu. Kadın işçiler için 2023 yılında 10 bin 146 lira olan ücret, yüzde 90,5 artarak 2024 yılında 19 bin 328 liraya çıktı.

EN YÜKSEK ÜCRET 1.960 LİRA OLDU

Geçen yıl tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi, erkek işçiler için 2 bin 32 lira, kadın işçiler için 1960 lirayla Rize'de kayıtlara geçti. En düşük ücret ise erkek işçiler için 753 lirayla Adana'da, kadın işçiler için ise 569 lirayla Hatay'da ödendi.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında ise erkek işçilere 39 bin 133 lirayla Ardahan'ın, kadın işçilere 18 bin 152 lirayla İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 18 bin 267 lira, kadın işçiler için 17 bin 637 lirayla Antalya'da yapıldı.