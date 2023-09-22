Tarım Kredi ilk "akıllı market"ini açtı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden (Tarım Kredi),yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Market, mağaza konseptlerine bir yenisini daha ekleyerek dijital dönüşüm ve "sıfır atık" için yol haritasını belirledi.

Çiftçilerin kaliteli ve doğal ürünlerini, fabrikalarında ve iş ortaklarıyla ülkenin yerli ve milli markaları haline getirip tüketicileriyle buluşturmaya devam eden Tarım Kredi Kooperatif Market, ilk akıllı marketini Ankara'nın Eryaman semtinde açtı.

Markette, teknolojik yeniliklerden yararlanılarak satış alanlarında verimlilik artırılırken tüketiciler için ferah, hijyenik mağaza atmosferi de oluşturuluyor, keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilmeleri sağlanıyor.

Akıllı markette kullanılan "Verimli Enerji Yönetimi Sistemi"yle, soğutucu dolaplardaki anlık analizler doğrultusunda enerjiden tasarruf elde ediliyor, soğuk zincirin bozulmasıyla ürünlerde yaşanabilecek israfın önüne geçiliyor, müşterilerin her zaman güvenli gıdaya ulaşmalarına olanak tanınıyor.

KASİYERSİZ KOLAY KASA VE KAYAR RAF SİSTEMİ

Akıllı markette kağıt etiket yerine elektronik etiketler kullanılıyor. Böylece mağaza çalışanları müşterilere daha fazla zaman ayırıyor, raftaki ürün fiyatı ne ise kasada da aynısının görülmesi ve kampanyalı ürünlerin kolaylıkla fark edilmesi sağlanıyor.

"Kasiyersiz kolay kasa" ile müşteriler satın aldıkları ürünlerin ödemesini sıra beklemeden kolaylıkla yapabiliyorlar.

Müşterilerin alışverişlerini kolaylaştırmaya yönelik yenilikler arasında "kayar raf sistemi" de yer alıyor. Sistem sayesinde rafın arka bölümlerinde kalan ürün öne doğru geliyor. Böylece müşteriler, raf arasına ulaşmaya çalışmadan ürünlere kolaylıkla erişebiliyor.