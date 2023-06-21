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Giriş Tarihi: 22.6.2023

Tarım Kredi Marketler’de bayram indirimi

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Tarım Kredi Marketler’de bayram indirimi
Temel gıdada ve bayram alışverişinde rota olacak Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşı rahatlatacak indirimler yaptı. 16 Haziran'da başlayan fiyat sabitleme kampanya dönemi 6 Temmuz'a kadar uzatıldı. Vatandaş, bayram için yapılan indirim ve fiyat sabitlemesinden memnun.

VATANDAŞI RAHATLATTI
Ev kadını Fadile Çil, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da alışverişimi bu marketlerden yapacağım. Uygun fiyatlı ve güvenilir ürünler satılıyor. Devletimizin vatandaşının cebini zorlamadan kaliteli ürüne erişebilmesi için yaptığı indirimler sayesinde bayrama rahat gireceğim" dedi. Çiftçi Muhammet Şafk, "İndirimler bizleri çok rahatlattı. Fiyatların da bayram sonraya kadar sabitlenmesi çok iyi oldu. Diğer marketlerden alışveriş yaparken hem fiyattan hem de kaliteden dolayı endişe ediyoruz. Bayram için almam gereken bayramlık şeker, kolonya ve temizlik malzemesi ihtiyacımı karşılayacağım" şeklinde konuştu. İndirimli fiyatlardan yararlanacağını söyleyen Mahmut Zeyrekli ise, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu marketlerin sayısının artması, sürekli vatandaş için yapılan indirimler ve fiyat sabitlemeleri bizi çok rahatlatıyor. Temel gıdada fiyatlar düşmüş. İhtiyaçlarımı giderdim. Devlet vatandaşının yanında, biz de devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

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Tarım Kredi Marketler’de bayram indirimi
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