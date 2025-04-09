Tarım Kredi: Tarımsal sanayide lider

BİLİM VE TEKNOLOJİYLE GÜÇLENEN ÜRETİM

Tarım Kredi, bilim ve teknolojiden güç alarak tarımın her aşamasında üreticilerin yanında yer alıyor. Gübretaş ile Türkiye'nin ilk gübre fabrikasını kuran kuruluş, Tareks ile yerli tohum üretiminde liderliğe oynuyor. TARKİM ile bitki koruma ürünleriyle çiftçilere destek olurken, İmece Plastik ile sera ve sulama sistemlerinde sektörün öncüsü konumunda. Ayrıca, Tarım Kredi Yem ile hayvancılık sektörüne kaliteli yem sağlanıyor.

TOHUMDAN SOFRAYA GÜVENİLİR ÜRÜNLER

Tarım Kredi, üretimden tüketime kadar olan süreçte her adımı kontrol altında tutuyor. Tarım Kredi Yağ, ayçiçek ve zeytinyağı üretimiyle sofralara sağlıklı ürünler sunarken, Tarım Kredi Süt ve Tarım Kredi Et ile tüketicilere güvenilir gıda ulaştırıyor. Koop marketleri ve Sıfır Market ile de sürdürülebilir ve ekonomik alışveriş imkanı sağlanıyor.

Tarım Kredi, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla çevreye duyarlı bir üretim modeli benimsiyor. Gübretaş Madencilik ile bilinçli kaynak kullanımını teşvik ederken, Bereket Sigorta ile üreticilerin, çiftçilerimizin güvence altında olmasını sağlıyor. Tarım Kredi Teknoloji ise dijital dönüşümle sektörde yenilikçi çözümler sunuyor.

DEĞER ÜRETEN DEĞER

"Topraktan doğan değer" mottosuyla hareket eden Tarım Kredi, Türk tarımının lokomotifi olmaya devam ediyor. Kuruluş, üreticiden tüketiciye uzanan bu büyük aileyle birlikte, Türkiye'nin tarımsal geleceğine ışık tutuyor.