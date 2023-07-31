Tarım Kredi ürünleri KoopBakkal’larla 4 bin noktada satılacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ürünleri KoopBakkal'ların da artmasıyla yıl sonu itibarıyla 4 bin noktada satılır hale gelecek. Tarım Kredi Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, projenin mahallelerde unutulmaya yüz tutmuş ve kapanmaya başlayan marketlere yönelik olduğunu belirterek, "Proje bir isim hakkı verme değil. Bakkal normal hayatına devam ediyor. Biz bakkalın raflarına 120 ile 160 arasında ürün koyuyoruz. Bu ürünler et ve süt ürünleriyle 250'ye çıkacak" dedi. KoopBakkal olan marketlere bir yazılım yüklediklerini ve bunun üzerinden fiyatları da kontrol ettiklerini ifade eden Bademli, yazılım sayesinde marketlerin sipariş verebildiğini anlattı. Bademli, projenin 6 ilde başladığını, halen 23 ilde devam ettiğini bildirdi. Bademli, "Bugün itibarıyla 366 noktada KoopBakkal bulunuyor. 20 ilde daha müracaatları almaya başladık. Bu illerde yaklaşık 650 bakkal açacağız. Yıl sonuna kadar 1000 bakkal olacak. Tarım Kredi Marketler'in sayısı da 3 bine ulaşacak" dedi.