Tarım Kredi’den 3 yılda 600 milyon $ yatırım

Tarım Kredi, Türkiye'nin tarım ve sanayi sektöründeki en köklü ve güçlü kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. 800 binden fazla üreticiye, 52 fabrikasına, 13 çiftliğine, 2 limanına, 500 bin ton kapasiteli depolama alanlarına ve 2'si halka açık 18 şirketine dayanan dev bir organizasyon haline gelen Tarım Kredi, yıllık 250 milyar TL cirosu ve 70 milyar TL özkaynağı ile ülke ekonomisine katkı sunuyor. Genel Müdür Hüseyin Aydın'ın göreve gelmesiyle Tarım Kredi, tarımsal sanayi alanında 2022'dan bu yana 600 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlarla üretim kapasitesi artırılırken, çiftçilere daha fazla destek ve tüketicilere uygun fiyatla ürün sunmak hedeflendi.

ÜRETİCİYE 80 MİLYAR TL DESTEK

Tarım Kredi işe üretim aşamasından başlıyor. Üreticiler, tarımsal üretimde ihtiyacı olan tüm girdileri kooperatiflerden temin edebiliyor. Ülke genelinde 1.618 kooperatif ve 18 bölge birliği ile yaygınb ir hizmet ağı sunuluyor. 2024'te Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilere gübre, yem, ilaç, tohum, sulama ekipmanları ve akaryakıtı uygun fiyat ve vadelerle temin ederek 80 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi. Bu sayede çiftçilerin üretim maliyetleri düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlandı.

ÇİFTÇİNİN YANINDA

Tarım Kredi, 2024'te üreticilerden 1 milyon tonu aşan 40 farkl ıçeşit ürünü yaklaşık 13 milyar TL bedel ile satın aldı. Bu hamleyle çiftçilerin ürünlerini değerinde alarak piyasa istikrarına katkı sağlandı. Tarım Kredi, bilim ve teknolojiden güç alarak tarımın her aşamasındaü reticilerin yanında. Gübretaş ile Türkiye'nin ilk gübre fabrikasını kuran kuruluş, Tareks ile yerli tohum üretiminde liderliğe oynuyor. TARKİM ile bitki koruma ürünleriyle çiftçilere destek olurken, İmece Plastik ile sera ve sulama sistemlerinde sektörün öncüsü konumunda. Tarım Kredi Yem ile hayvancılık sektörüne kaliteli yem sağlanıyor.