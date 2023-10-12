Tarım Kredi’den % 50 indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, fahiş fiyat uygulamalarına karşı sert tavırları ve Cumhuriyetin 100. yılında, başta zincir marketlere olmak üzere yaptıkları indirim çağrısına bir destek de Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri'nden geldi. Tarım Kredi Kooperatif Marketler, gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı üzerine yeni bir kampanya düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla ürünlerini tüketicilerle buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapacak. Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.Sektöre yapılan indirim çağrısına büyük marketlerden yanıt gelmişti. ŞOK ve BİM'in ardından önceki gün Migros ve A101 de indirim kampanyası başlattı. Migros, tüketicilerin alım gücünü artırmak ve enflasyonla mücadele için 12 Ekim itibarıyla başlayarak kasım ayının sonuna kadar olan süreçte yaklaşık 15 bini aşkın üründe yüzde 20'den 50'ye varan indirimler sunulacağını açıkladı. Türkiye'nin en fazla mağaza sayısına sahip perakende zinciri A101 ise yıl boyu her gün en az 1.000 üründe uyguladığı yüzde 50'ye varan indirimle enflasyonla mücadeleyi destekleyeceğini bildirdi.İndirim çağrılarına mobilyacılardan da destek gelmişti. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, önceki gün, 45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanıyla MOSFED üyesi olan 15 dernek ile birlikte aldıkları karara göre yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını açıkladı.