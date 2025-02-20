Tarım Kredi’den ramazan indirimi

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, vatandaşların bütçesine katkı sağlamak için Ramazan ayı öncesinde onlarca üründe indirim kampanyası başlattı. İndirimler, un, bakliyat, kahvaltılık gibi temel gıda ürünlerinin dışında Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında bulunan hurma, şekerpare tatlısı, güllaç gibi ürünleri de kapsıyor. Kampanya kapsamındaki avantajlı fiyatlar 15 Şubat-15 Mart arasında geçerli olacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri 157 üründe de fiyatları 1 ay boyunca sabitledi.

HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Kampanya kapsamında Tarım Kredi Marketleri'nin kendi markası Anadolu'nun birçok ürününde fiyatların discount marketlerden dahi ucuz olması dikkat çekiyor. Anadolu marka 830 gram salça 26.90 TL'den, 5 kilogram un 84.50 TL'den, 1 kilogram kuru fasulye 58.90 TL'den, 1 kilogram kırmızı mercimek 39.90 TL'den, 1 kilogram baldo pirinç 67.50 TL'den, 1 kilogram nohut 48.50 TL'den satılıyor. Ramazan sofralarının olmazsa olmazı güllaç (300 gram) 74.50 TL, şekerpare (250 gram) 27.50 TL, Kemalpaşa tatlısı (140 gram) 25.90 TL, 1 litrelik şerbet de 21.90 TL'den satışa sunuldu. Tarım Kredi'nin kendi markalı sütü 27.50 TL'den, 2.5 kilogramlık yoğurdu 79.90 TL'den, kaşar peyniri 199 TL'den, kangal sucuğu 75 TL'den, süzme peyniri 125 TL'den satılacak.

DENETİMLER HIZLANDI

Ticaret Bakanlığı da Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat ve stok denetimlerini hızlandırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşımda piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı idari yaptırımlar uygulanacak" dedi. Fahiş fiyata karşı 143 bin 930 lira ila 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimleri için 1 milyon 439 bin 300 lira ila 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar verilebilecek.